Policja rozbiła narkotykowy gang. "Produkcja na ogromną skalę"

Informacje

Policja rozbiła grupę narkotykową Policja rozbiła grupę narkotykową Komenda Stołeczna Policji

Zabezpieczono setki kilogramów narkotyków Zabezpieczono setki kilogramów narkotyków Komenda Stołeczna Policji

Policja rozbiła grupę narkotykową Komenda Stołeczna Policji

Stołeczni policjanci rozbili grupę narkotykową. Funkcjonariusze zabezpieczyli setki kilogramów marihuany, amfetaminy i kokainy oraz ponad tonę substancji chemicznych do ich produkcji. Zlikwidowali też linię produkcyjną amfetaminy i ukryty magazyn.

Na trop grupy przestępczej policjanci wpadli w marcu. W trakcie śledztwa ustalili, że mają do czynienia z osobami zaangażowanymi w zarówno w przemyt narkotyków, handel nimi i ich produkcję. Wszystko wskazywało na to, że działały one już od kilku lat, sprowadzając narkotyki z Holandii i Hiszpanii. Później były one rozprowadzane na polskim rynku.

W ciągu kilku miesięcy funkcjonariusze poznali sposób działania grupy i role poszczególnych osób. Odkryli też, gdzie zwykle przebywają i w jakich miejscach produkują i przechowują narkotyki. Po zebraniu materiału dowodowego zapadła decyzja o przeprowadzeniu akcji.

Ogromne ilości narkotyków

Na terenie kilku posesji w Warszawie, Łomiankach i Józefowie policjanci zatrzymali w sumie siedem osób. Zabezpieczyli też samochód dostawczy, który miał służyć do przemytu narkotyków i zlikwidowali magazyn. - W miejscu tym policjanci znaleźli również kilka jednostek broni palnej, w tym broń długą, kilkaset sztuk amunicji, odznaki policyjne oraz kamizelki z napisem "policja" - wylicza Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji.

W czasie akcji policja zabezpieczyła kilkaset kilogramów środków odurzających. - Przejęto około 220 kilogramów marihuany, 48 kilogramów amfetaminy, około 90 litrów amfetaminy płynnej, z której można wyprodukować około 400 kilogramów tego narkotyku. Dodatkowo 4,5 kilograma kokainy oraz ponad tonę substancji chemicznych wykorzystywanych w produkcji narkotyków - dodaje Bieniak.

W Wawrze zlikwidowana została linia produkcyjna amfetaminy. Była ukryta w piwnicy jednego z budynków. - Znajdował się tam metalowy reaktor o pojemności 750 litrów oraz ukryty był magazyn narkotykowych prekursorów. Zabezpieczono tam między innymi 675 litrów BMK (fenyloacetonu - red.), 400 kilogramów formamidu, szkło laboratoryjne, taborety i czasze grzewcze, kwas solny, kwas mrówkowy, inne odczynniki chemiczne oraz dwa pojemniki o pojemności tysiąca litrów wypełnione częściowo odpadami poreakcyjnymi - opisuje Bieniak. I podkreśla, że ilość odkrytych substancji i pojemność reaktora świadczą o produkcji narkotyków na ogromną skalę.

Z kolei w Łomiankach w czasie akcji zabezpieczony został też sprzęt komputerowy o znacznej wartości. Policjanci sprawdzą teraz, skąd pochodził i do czego był wykorzystywany.

Udaremniona próba przemytu

Przy okazji akcji na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości, funkcjonariusze udaremnili też wprowadzenie do obrotu ponad 11 kilogramów kokainy pochodzącej z Holandii. - Policjanci ustalili, że jedna z osób działających w grupie prawdopodobnie będzie próbowała przewieźć kolejne narkotyki z Holandii. Funkcjonariusze nawiązali kontakt ze swoimi holenderskimi kolegami, którym przekazali wszystkie niezbędne informacje - wyjaśnia Bieniak. W ręce policji wpadł w ten sposób 34-latek, próbujący przewieźć kokainę w specjalnej skrytce w dostawczym peugeocie.

Jak podkreślają policjanci, śledztwo w tej sprawie ma charakter międzynarodowy. Nadzoruje je Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. W zatrzymaniach brali udział policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KSP, funkcjonariusze innych wydziałów, antyterroryści oraz Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.

Cztery osoby usłyszały już zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz obrotu nimi. - Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci zapowiadają kolejne zatrzymania - dodaje Bieniak.

1/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 2/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 3/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 4/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 5/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 6/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 7/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 8/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 9/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 10/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 11/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 12/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 13/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji 14/14 Policja rozbiła grupę narkotykową fot. Komenda Stołeczna Policji



























kk//pm