W porównaniu ze świętami we wtorek ruch w Warszawie jest większy, ale daleko mu do poziomu notowanego w zwykły dzień powszedni.

- Widać, że niektórzy jeszcze mają wolne i poranne zatory były mniejsze. Nie oznacza to jednak, że ich w ogóle nie było. Na przykład Trasa Łazienkowska stała, ale było troszeczkę luźniej w porównaniu do dni powszednich - relacjonuje Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl.

Śmierć motocyklisty

We wtorek Komenda Stołeczna Policji podsumowała sytuację na ulicach w garnizonie warszawskim od piątku do poniedziałku. "Na drogach Warszawy ruch odbywał się płynnie. Policjanci kierowali ruchem na trasach wylotowych i wlotowych do stolicy podczas największego natężenia ruchu" - czytamy na stronie KSP.

Funkcjonariusze odnotowali 10 wypadków, w których zginęła 1 osoba, a 11 odniosło obrażenia. Zatrzymano też 39 nietrzeźwych kierowców.

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, do jedynego śmiertelnego wypadku doszło 30 marca w Cybulicach Małych niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zmarł kierowca jednośladu.

Z kolei 31 marca na Francuskiej doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Jeden z kierowców uciekł z miejsca zderzenia. W pościg za nim ruszyły cztery radiowozy. Mężczyzna został zatrzymany na Powiślu. Był nietrzeźwy.

"Dla przypomnienia na drogach stolicy przez cztery świąteczne dni ubiegłego roku policjanci odnotowali 14 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 16 zostało rannych. Zatrzymano też 40 nietrzeźwych kierujących" - przypomina stołeczna policja.

W całej Polsce w czasie Wielkanocy odnotowano 238 wypadków, w których zginęły 23 osoby, a 303 zostały ranne. Policja zatrzymała 1151 nietrzeźwych kierowców - poinformowała Komenda Główna Policji. Rok wcześniej statystyki były gorsze: 292 wypadki, 35 ofiar, 379 rannych, 1308 nietrzeźwych.

