Policja ostrzega: fałszywe informacje o porwaniu dziewczynki

Informacje

Policja ostrzega przed fałszywymi linkami fot. shutterstock / twitter

"Porwanie w centrum handlowym. Policja publikuje wideo z porwania i prosi o pomoc" - tak brzmi wiadomość rozpowszechniana w internecie. Komenda stołeczna ostrzega: to fałszywa informacja.

Jak podała KSP, wiadomości o porwaniu dziewczynki są przesyłane na adresy mailowe oraz na internetowe komunikatory.



"Porwanie w centrum handlowym Złote Tarasy. Policja publikuje wideo z porwania i prosi o pomoc. Kryminalni prowadzą dochodzenie w sprawie uprowadzenia ośmioletniej dziewczynki w Warszawie. Opublikowali portret pamięciowy podejrzewanego mężczyzny i monitoring zajścia. Porusza się on ciemnym samochodem marki Seat Leon. Jeżeli ktoś go rozpozna z nagrania prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem" - przed taką lub podobną informacją przestrzega stołeczna policja.

Do wiadomości dołączony jest link, który ma kierować na stronę internetową policji. Tymczasem użytkownik przenoszony jest na niebezpieczną stronę mogącą zawirusować komputer lub telefon.

Po kliknięciu na adres, lub wiadomość użytkownik może zostać przekierowany na niebezpieczną stronę. Pamiętajcie w naszych adresach zawsze na końcu jest PL 🤫. Tak może wyglądać przykładowa wiadomość: pic.twitter.com/PTCl9cndyJ — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 2 września 2019

"Chęć pomagania innym nie zwalnia nas z myślenia"

"Pamiętajcie w naszych adresach zawsze na końcu jest .pl" - zwraca uwagę policja.

Rzecznik stołecznej policji nadkom. Sylwester Marczak zaznaczył, że "dzisiaj niezwykle ważne jest to, by pamiętać, że chęć pomagania innym nie zwalnia nas z myślenia".

- Coraz częściej oszuści wykorzystują choroby, wydarzenia tragiczne, bo taka informacja szybciej dotrze do wielu odbiorców - zwrócił uwagę i dodał, że "niestety takie wiadomości to nic nowego". - Ta konkretna trafiła do nas w poniedziałek po południu - przypomniał.

Policja apeluje, żeby być czujnym.

Informowaliśmy też o zatrzymaniu mężczyzny, który sprzedawał przez internet produkty, jednak kiedy kupujący wpłacali zaliczki, ten znikał wraz z pieniędzmi:

Mężczyźnie postawiono 30 zarzutów ksp

PAP/kk/ran