Policja odzyskała średniowieczną kropielnicę. Leżała w ogródku

W podwarszawskim Lesznie policjanci odzyskali kropielnicę pochodzącą prawdopodobnie z wczesnego średniowiecza. Jak informuje Komenda Stołeczna, wyjątkowe znalezisko znajdowało się w przydomowym ogródku jednego z gospodarstw. Zostało przekazane do Muzeum Ziemi Błońskiej.

"Funkcjonariusze dotarli do informacji, że na posesji w podwarszawskiej miejscowości może się znajdować element kropielnicy" - czytamy w komunikacie. Mowa o miejscowości Leszno, niedaleko Błonia. Kropielnica miała być wykonana z różowego granitu, z charakterystycznym wgłębieniem.

"Z posiadanych informacji wynika, że zabytek mógł pochodzić z kościoła św. Wojciecha, najstarszego kościoła na Mazowszu" - podkreślają policjanci.

Przekazana do muzeum

Doniesienia okazały się prawdziwe - w przydomowym ogródku, na terenie jednego z gospodarstw kropielnica rzeczywiście była, stanowiła element wystroju. Ważyła prawie tonę. "Została zabezpieczona i przekazana dyrekcji Muzeum Ziemi Błońskiej" - podają policjanci.

Dyrektor tej placówki Wiesława Wideryńska podkreśla, że kropielnica jest w bardzo dobrym stanie. - To rewelacyjne znalezisko i bardzo ważny moment dla dziedzictwa kulturowego - podkreśla w rozmowie z tvnwarszawa.pl. Jeśli chodzi o wiek, podaje, że naczynie pochodzi z wczesnego średniowiecza. Muzeum czeka na dokładną ekspertyzę w tej sprawie.

Kościelna kropielnica to naczynie do święconej wody, które umieszcza się w przedsionku kościoła. Jak to się stało, że stała w ogródku? Sprawa będzie wyjaśniana przez policjantów wydziału kryminalnego Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim.

Szukają zabytków

Funkcjonariusze przypominają też, że stale monitorują rynek antykwaryczny w poszukiwaniu podobnych dzieł. Współpracują z muzeami, sprawdzają oferty domów aukcyjnych i galerie, korzystają też z Krajowego Wykazu Zabytków Skradzionych lub Wywiezionych za Granicę Niezgodnie z Prawem, który jest prowadzony przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

"Na przestrzeni ostatnich lat odzyskali dziesiątki unikatowych obrazów, dzieł sztuki oraz obiektów kultury narodowej, których wartość można szacować w milionach euro" - podają w komunikacie.

Na naszym portalu informowaliśmy m.in. o odnalezionej "Drodze do Nałęczowa" - to obraz Henryka Grunwalda ponad dwie dekady temu, a także o zabytkowych naczyniach zauważonych przez archeologów w jednym z magazynów wnętrzarskich.

