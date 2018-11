Policja odzyskała gotówkę oraz biżuterię i zatrzymała podejrzanych o włamania

Informacje

Skradzione przedmioty znalezione przy Gruzinach

Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy włamywali się do mieszkań w Wilanowie. Sąd aresztował ich na dwa miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im 10 lat więzienia.

Mężczyźni włamali się do mieszkania, z którego zabrali pieniądze oraz biżuterię. Próbowali również włamać się do domu jednorodzinnego, ale zostali spłoszeni przez właściciela.

Dwa miesiące aresztu

We wtorek, 6 listopada, wilanowscy policjanci pojechali zatrzymać podejrzewanych o przestępstwa. Kiedy zbliżali się do hostelu, w którym zatrzymali się obcokrajowcy, mężczyźni właśnie odjeżdżali. Funkcjonariusze zatrzymali trzech Gruzinów – 40, 36 i 32-latka. Przeszukali także auto, którym poruszali się podejrzani - forda na polskich numerach rejestracyjnych należącego do obywatela Ukrainy. W środku znaleźli biżuterię oraz monety. To tylko potwierdziło, że mężczyźni mogą mieć coś wspólnego z włamaniami.

Zabezpieczone rzeczy trafiły do depozytu, a Gruzini do policyjnych cel. Usłyszeli zarzuty, za które sąd może skazać ich na karę do 10 lat więzienia. Na wniosek funkcjonariuszy i prokuratora, spędzą w areszcie dwa miesiące.

Policja ustala, czy obcokrajowcy mają związek z innymi podobnymi przestępstwami na terenie warszawskiego Wilanowa i nie tylko.

Czy rozpoznajesz rzeczy ze zdjęć?

Policja prosi o kontakt, jeśli ktoś rozpoznaje rzeczy lub wie, do kogo mogą należeć. Można kontaktować się z Wydziałem Kryminalnym w Komisariacie Policji w Wilanowie przy ul. Okrężnej 57 tel. (22) 603-25-03 (czynny całą dobę) lub (22) 603-25-07.

mp/mś