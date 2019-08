Policja: nietrzeźwy strzelał z wiatrówki do młodego mężczyzny

Informacje

Przedmioty zabezpieczone przez policję fot. KPP w Mińsku Mazowieckim

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o strzelanie z wiatrówki. Jak podaje policja, strzały padły w kierunku osoby siedzącej na osiedlowej ławce.



Do zdarzenia doszło przy ulicy Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim. Policjanci otrzymali zgłoszenie mówiące o tym, że ktoś strzela tam z okna bloku, prawdopodobnie z wiatrówki, do młodego mężczyzny, który siedzi na ławce.

Wiatrówka i pudełko śrutu

Po drodze do mieszkania, z którego miały paść strzały, funkcjonariusze natknęli się na klatce schodowej na wynajmującego je 24-letniego mężczyznę.

"W lokalu policjanci zabezpieczyli wiatrówkę wraz z magazynkiem i pudełkiem śrutu, które to wydał im mężczyzna. Ponadto funkcjonariusze sprawdzili, co posiada przy sobie 24-latek. W jego odzieży znaleźli kastet, który także trafił do depozytu" - opisują przebieg interwencji na stronie mińskiej komendy.

Jak później ustalili, mężczyzna oddawał strzały z okna i balkonu. Miał celować w kierunku osoby siedzącej na osiedlowej ławce. Policja nie ma wątpliwości co do tego, że strzały padły z wiatrówki.

Jak podają funkcjonariusze, mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że w organizmie miał ponad 0,8 promila alkoholu.

"24-latek nie podał powodów swojego zachowania, teraz będzie musiał liczyć się z konsekwencjami prawnymi" - zaznaczają policjanci. Mężczyzna usłyszał zarzut stworzenia zagrożenia życia lub zdrowia.



Grozi mu do pięciu lat więzienia.

kk,PAP/ran