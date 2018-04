Informacje

Mateusz M. usłyszał zarzuty fot. ksp

- Zamiast zapłacić za pizzę, groził dostawcy narzędziem przypominającym maczetę - informuje policja. 27-letni Mateusz M. usłyszał już w tej sprawie zarzuty.

Groźby maczetą

Do zdarzenia doszło na klatce schodowej bloku przy Wyszogrodzkiej na Bródnie. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkanki, która zawiadomiła policjantów o wybiciu szyby w drzwiach na klatce schodowej przez nieznanego mężczyznę i zniszczeniu kamery monitoringu.

Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, podszedł do nich mężczyzna podający się za dostawcę pizzy. "Oświadczył, że realizując zamówienie, przyjechał z towarem pod wskazany adres. Na miejscu czekał na niego klient. Kiedy pokrzywdzony wręczył zamówienie i zażądał zapłaty za pizzę, w sumie prawie 70 złotych, zamawiający wyjął narzędzie przypominające maczetę i grożąc nim uszkodzeniem ciała, zasugerował, aby 'odpuścił; i sobie poszedł" - informuje policja.

Policjanci ustalili rysopis sprawcy. Kilkanaście minut później w rejonie Parku Bródnowskiego zatrzymali opisanego mężczyznę. Miał ze sobą narzędzie, którym najprawdopodobniej groził dostawy pizzy.

27-letni Mateusz M. usłyszał zarzuty zmuszania 23-latka do określonego zachowania, za co grozi mu trzy lata więzienia, oraz niszczenia mienia, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Decyzją prokuratora został objęty dozorem policyjnym.

