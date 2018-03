Policja interweniowała w trakcie Marszu Żołnierzy Wyklętych

Informacje

Incydent podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W rejonie Rakowieckiej spotkały się dwa zgromadzenia - współorganizowane przez narodowców z jednej i Obywateli RP z drugiej strony. Jak poinformowała policja, podjęto interwencję wobec osób "blokujących zgromadzenie ONR".

Pierwsza manifestacja - marsz pamięci ofiar Żołnierzy Wyklętych - rozpoczęła się około 17. Jej uczestnicy z Marszałkowskiej przeszli na Rakowiecką, przed siedzibę dawnego aresztu śledczego. Dotarli tam o 19, gdzie rozpoczynało się zgromadzenie narodowców.

Na nagraniach ze zdarzenia widać, że doszło do przepychanek.

Na miejscu pojawiło się kilkudziesięciu funkcjonariuszy. "Policjanci podjęli interwencję wobec osób blokujących zgromadzenie ONR. Trwają legitymowania osób, które nie reagowały na polecenia policjantów do zachowania zgodnego z prawem" - poinformowała stołeczna policja na swoim Twitterze, po godzinie 20.

Policjanci podjęli interwencję wobec osób blokujących zgromadzenie ONR. Trwają legitymowania osób, które nie reagowały na polecenia policjantów do zachowania zgodnego z prawem. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 1 marca 2018

Narodowcy zorganizowali zgromadzenie pod hasłem Marsz Żołnierzy Wyklętych. Ruszyli ze wspomnianej Rakowieckiej, potem Puławską, Alejami Ujazdowskimi przeszli na plac Trzech Krzyży, gdzie o godzinie 21 zakończyli manifestację.

O 21.30 policja wydała kolejny krótki komunikat. "Na trasie dochodziło do prób zablokowania przemarszu. Policjanci kordonem oddzielali od siebie grupy reprezentujące odmienne poglądy, nie dopuszczając do konfrontacji" - napisano na Twitterze.

Na Placu Trzech Krzyży o godz. 21 zakończyło się zgromadzenie ONR. Na trasie dochodziło do prób zablokowania przemarszu. Policjanci kordonem oddzielali od siebie grupy reprezentujące odmienne poglądy, nie dopuszczając do konfrontacji. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 1 marca 2018

Do innego incydentu doszło też na placu Trzech Krzyży, gdzie kończył się Marsz Żołnierzy Wyklętych. Ktoś wyrwał tęczową flagę osobom skandującym antyfaszystowskie hasła osobom stojącym przy kościele św. Aleksandra. Tam też interweniowała policja.

Incydent na placu Trzech Krzyży TVN24

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak podsumowując przebieg zgromadzeń, policjanci wylegitymowali co najmniej 50 osób, wobec co najmniej 20 osób zamierzają skierować wnioski o ukaranie do sądu i wystawili co najmniej dziewięć mandatów karnych - wszystko związane z blokowaniem legalnego zgromadzenia. Policjanci zatrzymali co najmniej jedną osobę w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza publicznego. Rzecznik zastrzegł, że to wstępny bilans.

Jak dodał Marczak, w marszu środowisk narodowych wzięło udział ok. 350 osób.

Państwowe uroczystości

W czwartek już po raz ósmy obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ciągu dnia m.in. na placu Piłsudskiego odbywały się uroczystości państwowe z udziałem władz państwowych.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że komunistom - mimo podejmowanych prób - nie udało się zniszczyć pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. - Nie udało się to mordercom dlatego, że pamięć ludzka pozostała twarda i wierna, wierna tym, którzy walczyli za ojczyznę do samego końca, tym, którzy nigdy nie pogodzili się z tym, że Polska została zdradzona, którzy nigdy nie pogodzili się z tym, że nie jest państwem suwerennym - mówił.

Na placu przemawiał też premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Po południu uroczystości odbywały się także w dawnym więzieniu na Rakowieckiej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez parlament w 2011 roku "w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego (...) z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu".

Andrzej Duda na uroczystościach na placu PiłsudskiegoTVN24

