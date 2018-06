Informacje

Ursynowskie stowarzyszenia mówiły w sobotę jednym głosem. Podpisały pakt w sprawie montażu filtrów spalin w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy.

O filtry od wielu miesięcy walczą mieszkańcy i lokalne stowarzyszenia. Podnoszą, że od najbliższych bloków budowaną trasę dzielić będzie jedynie 110 metrów, a w odległości 700 metrów powstaje Szpital Południowy, od lat w okolicy działa też Centrum Onkologii.



Pod petycją o montaż filtrów spalin podpisało się 4 tysiące osób, z kolei 7 tysięcy zgłosiło w tej sprawie wnioski do wojewody. Bezskutecznie.

W sobotę po raz kolejny w tej sprawie spotkali się przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Tym razem postanowili działać wspólnie.



- Organizacje społeczno-polityczne działające na Ursynowie oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów zawarły "Pakt na rzecz filtrów POW". Sygnatariusze domagają się zamontowania filtrów oczyszczających powietrze na wyrzutniach spalin z tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, zapowiadają wspólne działania na rzecz instalacji tych filtrów - informuje Piotr Skubiszewski ze stowarzyszenia.

Treść porozumienia zostanie wysłana do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Pakt podpisali też mieszkańcy

Aktywiści zobowiązali się w dokumencie, że zrobią wszystko, aby doprowadzić do wyposażenia tunelu POW w urządzenia oczyszczające powietrze, które - jak tłumaczą w pakcie - w obecnych czasach są niezbędnym elementem infrastruktury technicznej takiej inwestycji. Motywacją jest zapewnienie mieszkańcom Ursynowa czystego powietrza."Budowa obwodnicy realizowana na terenie dzielnicy Ursynów to największa ogólnokrajowa inwestycja drogowa tego typu. Jest to fragment autostrady wschód-zachód i rocznie tą drogą będzie przejeżdżało ponad 40 milionów pojazdów. Jeżeli wyrzutnie spalin POW nie będą wyposażone w filtry, spowoduje to zanieczyszczenie powietrza na Ursynowie szkodliwymi dla zdrowia i środowiska substancjami" - tłumaczą.

Dokument podpisali: Otwarty Ursynów, Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa, Projekt Ursynów, Nasz Ursynów, Miasto Jest Nasze Ursynów, Platforma Obywatelska koło Ursynów, Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna koło Ursynów oraz

Burmistrz Dzielnicy Ursynów - Robert Kempa.

Ale to nie wszystko. W tym samym czasie tuż obok odbywał się protest mieszkańców w sprawie filtrów organizowany przez stowarzyszenie Projekt Ursynów.

- Poprosiliśmy ich również o podpisanie paktu, bo sprawa dotyczy mieszkańców - informuje Maciej Antosiuk ze stowarzyszenia Projekt Ursynów.

Południowa obwodnica Warszawy

Stanowisko w tej sprawie pod koniec ubiegłego roku zajęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jak możemy przeczytać w liczącej 168 stron decyzji środowiskowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (inwestor drogi - red.) ma zostawić miejsce na montaż urządzeń oczyszczających powietrze.



RDOŚ nakazał też, by po otwarciu tunelu drogowcy codziennie, przez całą dobę monitorowali jakość powietrza. Od wyników pomiarów uzależniony będzie montaż samych urządzeń.

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa, która pobiegnie przez Ursynów, Wilanów i Wawer. Umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia oraz połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.



