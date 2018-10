Pół roku napraw i schody działają. "Wiekopomna chwila"

Informacje

Ruchome schody na Politechnice działają Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

"Wiekopomna chwila! Nie wierzyliśmy własnym oczom, ale na zdjęciu wyszło to samo. SCHODY NA STACJI POLITECHNIKA DZIAŁAJĄ!" – tak otwarcie ruchomych schodów na stacji Politechnika (prowadzących z peronu w stronę ronda Jazdy Polskiej) uczcili aktywiści z organizacji Miasto Jest Nasze.

Już po pół roku naprawiania, przypadkiem tuż przed wyborami. pic.twitter.com/BToaTmAdit — Miasto Jest Nasze 🌳🌲🌿 (@MiastoJestNasze) 9 października 2018

Tygodniami dokumentowali za pomocą zdjęć niedziałające schody. A problemy rozpoczęły się pół roku temu, dokładnie 25 marca. Jak przypomina Metro Warszawskie, to schody, które funkcjonują od 1995 roku - od początku były naprawiane i na bieżąco konserwowane. Według urzędników, ostatnia naprawa była problematyczna właśnie ze względu na wiek maszynerii.

"Badano przyczyny awarii oraz najlepszą możliwą technologię naprawy schodów. Okazało się, że mechanizm wciągarki schodów uległ awarii, jest zużyty i należy go wymienić na nowy. Ze względu na zaprzestanie produkcji tej części, należało zlecić jej wyprodukowanie. Odpowiednie zamówienie na tę część zostało złożone przez firmę OTIS w fabryce" - wyjaśnia Paweł Siedlecki z biura prasowego Metra Warszawskiego.

I dodaje, że początkowo firma określiła termin uruchomienia schodów na 31 lipca. Nie udało się go dotrzymać i po jego przekroczeniu Metro Warszawskie nałożyło firmę OTIS karę w wysokości 1000 złotych.

"Po przekroczeniu terminu uruchomienia schodów o 30 dni od deklarowanej daty, Metro Warszawskie nałożyło na firmę OTIS karę w wysokości ponad 63 tys. zł. Ze względu na dostarczenie podzespołów niezgodnych z dokumentacją schodów, firma OTIS musiała uzyskać z fabryki potwierdzenie kompatybilności tych podzespołów z danym typem schodów ruchomych, a następnie uzyskać akceptację ze strony dozoru technicznego" – pisze dalej Siedlecki.

Badania po awarii w centrum

Na początku października uzgodniona dokumentacja została przekazana do Transportu Dozoru Technicznego, który sprawdził zgodność dokumentacji. A 9 października schody uruchomiono.

I gdy te na Politechnice już działają, warszawiacy muszą mierzyć się z problemem innych schodów - na stacji Centrum. Przed tygodniem (4 października około godziny 7.20) doszło tam do poważnej awarii. Schody prowadzące w dół, na peron w kierunku Kabat przyspieszyły. Wielu pasażerów upadło, czworo było rannych. CZYTAJ WIĘCEJ.



Chcieliśmy się dowiedzieć, czy przy tej naprawie może czekać nas powtórka z Politechniki i długie oczekiwanie na naprawę?Siedlecki podkreśla, że trwa badanie przyczyn awarii, a decyzją TDT mechanizm schodów został wysłany na szczegółowe badania do Krakowa. "Po przeprowadzeniu tych badań, będzie można określić dokładną przyczynę oraz oszacować czas naprawy i uruchomienia schodów" – wyjaśnia ogólnie Siedlecki.



Żeby zniwelować problemy spółka chce, by środkowy ciąg schodów mógł jeździć w dół. "Wykonanie takiej zmiany wymaga regulacji środkowych schodów oraz zgodnie z zaleceniem TDT, poświadczenia ich sprawności dla odwrotnego kierunku jazdy. W tym celu firma OTIS prowadzi badania, które zakończą się próbą obciążeniową przy udziale TDT. Dopiero wtedy możliwe będzie uruchomienie środkowych schodów ruchomych w kierunku przeciwnym do dotychczasowego” – dodaje Siedlecki.



Konkretnego terminu na razie jednak nie podaje.



ran/mś