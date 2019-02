Informacje

Tragiczny finał awantury domowej na Woli. Policja podejrzewa, że 46-latka śmiertelnie raniła nożem partnera, a powodem kłótni był telefon komórkowy zastawiony w lombardzie.

Zgłoszenie o awanturze w jednym z wolskich mieszkań dotarło do policjantów kilka dni temu. Otrzymali też informację, że w jej trakcie mężczyzna został raniony nożem.

- Powodem kłótni było to, że mężczyzna kilka dni temu zaniósł do lombardu telefon komórkowy należący do kobiety. 46-latka miała chwycić za nóż kuchenny i zadać mu cios, jak się okazało, śmiertelny - mówi Marta Sulowska z wolskiej komendy rejonowej.

Na miejsce wezwana została karetka pogotowia i lekarz, który potwierdził zgon mężczyzny. Oględziny przeprowadziła później wolska grupa dochodzeniowo-śledcza.

Zarzut zabójstwa

46-latka została zatrzymana. - Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała ponad promil alkoholu w organizmie - dodaje Sulowska.

Po przesłuchaniu, podejrzana usłyszała zarzut zabójstwa. Prokurator wnioskował też o trzymiesięczny areszt. Sąd przychylił się do wniosku. Kobiecie grozi do 25 lat więzienia lub dożywocie.

