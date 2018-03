Pokłóceni o Garibaldiego spotkali się przy pomniku Nullo

Informacje

Konflikt o Giuseppe Garibaldiego został symbolicznie zażegnany przy pomniku Francesso Nullo. Po nazwaniu patrona śródmiejskiej szkoły "awanturnikiem" i "antysemitą", interweniowała włoska ambasada.

W czwartek w Śródmieściu uczczono pamięć pułkownika Francesco Nullo. W 192. rocznicę narodzin włoskiego bohatera odbyły się uroczystości przy jego pomniku.

"Pułkownik Francesco Nullo walczył w szeregach powstańców styczniowych, dowodził oddziałem włoskich ochotników zwanych garibaldczykami. Pomnik ku jego czci, znajdujący się obecnie na obszarze skweru Batalionu AK 'Miłosz' w Warszawie, został odsłonięty 26 lutego 1939 r." - przypomina dzielnica.

Kwiaty złożyli przedstawiciele Warszawy, Ambasador Republiki Włoskiej w RP Pan Alessandro de Pedys oraz dyrektorka szkoły przy Fabrycznej.

I w całej sprawie nie byłoby nic dziwnego gdyby nie to, że wszystko działo się w cieniu awantury o Giuseppe Garibaldiego.

"Podkreślenie przyjaźni"

Giuseppe Garibaldi był patronem szkoły od przeszło pół wieku.

W jednym z wywiadów dyrektorka zarzuciła włoskiemu bohaterowi narodowemu "awanturnictwo, piractwo i antysemityzm". Słowa oburzyły ambasadora Włoch, dzielnica zaprosiła na rozmowę przedstawicielkę placówki, a ta wysłała do ambasady oficjalne przeprosiny.

Sprawa miała być zakończona, ale najwyraźniej dzielnica uznała, że to nie wystarczy.



- Bardzo nam zależało na uczczeniu pamięci Francesco Nullo, który walczył za polską sprawę. To tez okazja do podkreślenia przyjaźni pomiędzy miastem a Włochami - mówi Jakub Leduchowski, rzecznik dzielnicy.

Pytany czy uroczystości miały związek z konfliktem o patrona odpowiada: - W uroczystości brali udział przedstawiciele szkoły, co było symbolem zażegnania trudnej sytuacji, która miała miejsce w placówce.

Giuseppe Garibaldi

W szkole na początku lutego przeprowadzono głosowanie podczas, którego zapadła decyzja o zmianie patrona szkoły na Jana Bytnara "Rudego", harcerza Szarych Szeregów. Pomysł zmiany imienia szkoły był inicjatywą z okazji setnych urodzin placówki - jako pierwsza poinformowała o tym "Gazeta Stołeczna".

Z powodu innej setnej rocznicy SP nr 29 zyskała obecnego patrona. W 1963 roku, 100 lat po wybuchu powstania styczniowego, został nim Giuseppe Garibaldi. Data była nieprzypadkowa - gdy na okupowanych ziemiach polskich trwało powstanie, Włoch wzywał ludy Europy, by wsparły Polaków. Wstawił się też za garibaldczykami, czyli oddziałem włoskich ochotników, którzy wzięli udział w powstańczych walkach nad Wisłą.

