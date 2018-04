Informacje

- Jeśli sprowadzimy wszystko do dokuczania konkurentowi, to proszę mi wierzyć, że wyborcy wcale nie uwierzą w takie argumenty - powiedziała wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak w programie "Kawa na ławę" w TVN24. Jednym z tematów programu były wzajemne złośliwości kandydatów na prezydenta Warszawy.

Jednym z gości programu był Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy, który przekonywał, że ma szanse wygrać z Rafałem Trzaskowskim. - Przyznaję, że nie jesteśmy faworytami, ale wierzę w to, że uda się przedstawić wizję. Wierzę, że warszawiacy nie chcą już Warszawy Grzegorza Schetyny i Hanny Gronkiewicz-Waltz, a Rafał Trzaskowski to wybór kontynuacji administracji Hanny Gronkiewicz-Waltz, targanej aferami - mówił Jaki.

Pomylone Pragi w spocie

Przekonywał, że Warszawa ma olbrzymi potencjał, który jest niewykorzystywany. - Nie zasługuje na to, by mieć tak gigantyczne problemy z komunikacją, ze żłobkami i przedszkolami. Zwłaszcza, że dysponuje tak dużym budżetem - podkreślał. - Ja marzę o Warszawie, która będzie prawdziwie europejska. Dziś egzemplifikacją prawdziwej europejskości jest uczciwość - podkreślał.

W odpowiedzi przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann zwrócił uwagę na błąd, który pojawił się w spocie krytykującym Rafała Trzaskowskiego. Patryk Jaki zamieścił ten spot na swoich profilach w mediach społecznościowych.

- W jego 26 sekundzie pokazujecie Pragę, tylko nie tę warszawską, ale czeską. Właśnie tak znacie Warszawę - stwierdził Neumann.

Jaki tego nie skomentował. Zapytał jedynie krótko: "co pan ma do Pragi?".

Użytkownicy Twittera odnaleźli zdjęcie umieszczone w klipie który w sobotę ukazał się w sieci. Fotografia pochodzi z internetowego banku zdjęć i przedstawia czeską Pragę.

"Trzaskowski doskonale zna Warszawę"

Neumann - co nie było zaskoczeniem - przekonywał, że najlepszego kandydata na prezydenta stolicy ma jego partia. - Rafał Trzaskowski doskonale zna Warszawę i warszawiaków. Rozmawia z nimi. W dzielnicach odbył ponad 80 spotkań, podczas których konsultuje program, bo na końcu warszawiacy wybiorą nie tylko osobę, ale też pomysł na Warszawę - mówił.

Polityk przyznał jednak, że kandydaci przedstawieni przez Prawo i Sprawiedliwość są poważnymi graczami i zapewnił, że PO "szanuje konkurencję". Stwierdził, że - tu cytat - "nic nie jest dane na starcie", a dobre sondaże na początku nie gwarantują zwycięstwa na końcu.

- To poważna, ciężka kampania wyborcza. Warszawa będzie miejsce szczególnym, bo tu są wszystkie media., które będą na bieżąco pokazywać ten pojedynek. Ale jestem przekonany ze Trzaskowski jest kandydatem dla warszawiaków i warszawiacy będą się z nim identyfikować jako swoim prezydentem - podsumował Neumann.

Argumenty, a nie przytyki

Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej stwierdziła z kolei, że jej zdaniem kampania wyborcza to czas argumentów, a nie wzajemnych złośliwości i przytyków. Z takimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Trzaskowski zachęcał Jakiego, by wysiadł z ministerialnej limuzyny i poznał Warszawę. Jaki z kolei krytykował kandydata PO za to, że dzieli mieszkańców stolicy na tych, którzy się tutaj urodzeni i napływowych.

- Jeśli sprowadzimy to wszystko do dokuczania konkurentowi to proszę mi wierzyć, że wyborcy wcale nie uwierzą w takie argumenty - stwierdziła Dolniak. - Każdy z nas jako wyborca samorządowy chce usłyszeć, jakie propozycje kandydat niesie jeśli chodzi o rozwój własnego regionu - dodała.

Marek Jakubiak reprezentujący Kukiz’15 powiedział, że jego klub nie podjął jeszcze decyzji w sprawie kandydata na prezydenta Warszawy. Nie wiadomo nawet, czy wystawiony zostanie własny reprezentant, czy też Kukiz’15 zdecyduje się na poparcie kandydata z innego ugrupowania.

