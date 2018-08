Pokażą rowerzyście, jak mieć zielone. "Jedno z pierwszych miast w Europie

Informacje

O nowince władze Warszawy poinformowały podczas konferencji na temat rozbudowy systemu kierowania ruchem. Jak mówił Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, to pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie wprowadzanych w życie rozwiązań.

Na Świętokrzyskiej?

Planowany system to pilotaż. W dużym skrócie przy ścieżkach czy drogach dla jednośladów mają stanąć tablice, które ratusz nazywa "totemami". Będą rejestrować rowerzystę i przekazywać informację do sterownika. Kierujący jednośladem dostanie w zamian informację na tablicy. Będzie podawała zalecaną prędkość, z jaką trzeba jechać, by na skrzyżowaniu otrzymać zielone światło.

- Naturalną lokalizacją wydaje się na przykład Świętokrzyska, gdzie wiele razy widziałem rowerzystów pędzących na złamanie karku, byle zdążyć na światła - mówi portalowi transport-publiczny.pl Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. - Chodzi o to, żeby trafiły w te miejsca, gdzie ruch rowerowy jest duży, ale też jest równomiernie rozłożony w tygodniu, a nie nasila się w głównie weekendy, tak jak na szlaku nadwiślańskim. Tam gdzie rowery mają charakter transportowy - dodaje.



Na razie jednak nie wiadomo, gdzie dokładnie staną "totemy" i jak dokładnie będą wyglądać.



Przedstawiciel firmy Siemens, która obsługuje system kierowania ruchem w stolicy, powiedział dziennikarzom transportu-publicznego.pl, że rozważane są komunikaty w stylu "zwolnij" czy "przyspiesz".

