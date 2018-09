Pokażą Marię i Krystynę, będą frezować. Utrudnienia w trzech dzielnicach

Informacje

W najbliższy weekend zamknięte będą ulice Augustówka, Malborska oraz Kasprzaka. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą spodziewać się utrudnień w ruchu.

Kierowcy muszą sobie radzić bez przejazdu Malborską między Kowalskiego a Głębocką. Będą tam prowadzone prace ciepłownicze.

Objazd zamkniętej ulicy wytyczono ulicami Kondratowicza oraz św. Wincentego. Autobusy linii 120 i nocnej N11 pojadą: Gilarską – św. Wincentego – Głębocką, natomiast linia 240 będzie kursowała ulicami Kondratowicza i św. Wincentego.

Tu zmiana organizacji ruchu potrwa do 21 września.

Objazd Malborskiej fot. UM

Utrudnienia na Augustówce

Podczas weekendu drogowcy będą kontynuowali odnawianie nawierzchni ulicy Augustówka. Pierwszy etap prac odbył się w minionym tygodniu, gdy nową nawierzchnię zyskał odcinek od Statkowskiego do ulicy Zawodzie.

W piątek o godzinie 22 roboty przeniosą się na odcinek od Zawodzie do Powsińskiej. W związku z tym droga na cały weekend zostanie całkowicie wyłączona dla ruchu, a objazd poprowadzony zostanie ulicami: Augustówka - Statkowskiego - Gołkowską do Powsińskiej oraz Augustówka - Statkowskiego - św. Bonifacego do Powsińskiej. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie.

Swoje trasy zmienią autobusy linii 108, 163 i N31.

Utrudnienia na Augustówce fot. UM

Zmiany na Kasprzaka

W weekend zostanie wyjęta na powierzchnię tarcza TBM Maria. W związku z tym od piątku do niedzieli zamknięta będzie jezdnia Kasprzaka w kierunku centrum na odcinku od Korczaka do Karolkowej.

Kierowcy jadący od strony al. Prymasa Tysiąclecia na skrzyżowaniu z ul. Skierniewicką będą mogli skręcić w lewo lub pojechać prosto. Utrzymany będzie tam dojazd do Korczaka.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: al. Prymasa Tysiąclecia – Wolską – al. "Solidarności" – Towarową; Skierniewicką – Wolską – al. "Solidarności" – Towarową lub Skierniewicką – Siedmiogrodzką do Grzybowskiej lub Karolkowej.



Utrudnienia na Wolifot. UM



Autobusy linii 105, 109, 155, 171, 179, 190 i 255 oraz nocnych N45 i N95 (tylko w kierunku krańców: Rondo Daszyńskiego, Browarna, Dw. Centralny, Torwar, Konwiktorska, CH Marki) pojadą objazdem ulicami Skierniewicką, Siedmiogrodzką i Karolkową.

W związku z wydobywaniem tarczy spod ziemi, w niedzielę na placu budowy metra przy Kasprzaka mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak wyglądają takie tarcze drążące tunele. Maria i Krystyna zostaną wystawione z okazji dnia otwartego w niedzielę w godz. 13-16.

