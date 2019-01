Pogrzeb prezydenta Gdańska transmitowany na placu Zamkowym

Informacje

Kilka tysięcy osób ogląda na placu Zamkowym transmisję uroczystości pogrzebowych Pawła Adamowicza - informuje nasz reporter, Artur Węgrzynowicz. Prezydent Gdańska będzie pochowany w tamtejszej Bazylice Mariackiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się tuż przed południem, gdy z wieży Zamku Królewskiego trębacz straży miejskiej odegrał hejnał Gdańska. Na placu Zamkowym są flagi miasta, którym zarządzał Paweł Adamowicz. Transmisję pogrzebu można oglądać na telebimie ustawionym nieopodal zamku.

Mieszkańcy Warszawy przynoszą znicze przed kolumnę Zygmunta. Odbierają je harcerze.

Na pl. Zamkowym przybyli również przedstawiciele stołecznego ratusza, z wiceprezydent Renatą Kaznowską. - Solidaryzujemy się z Gdańskiem i rodziną Pawła Adamowicza - podkreśliła wiceprezydent.

Pożegnanie Pawła Adamowicza na placu Zamkowym fot. TVN24

Msza pogrzebowa w Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia rozpoczęła się o godz. 12. Urna z prochami prezydenta Adamowicza zostanie złożona w niszy w kaplicy św. Marcina.

Od czwartkowego popołudnia trumna z ciałem Pawła Adamowicza wystawiona była w Ogrodzie Zimowym Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, skąd w piątek w kondukcie ulicami miasta została odprowadzona do Bazyliki Mariackiej. W tej ostatniej drodze prezydentowi towarzyszyły tysiące gdańszczan.

W niedzielę wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

Żałoba

Od piątku, od godziny 17 do soboty do godziny 19 obowiązuje żałoba narodowa. W związku z tym, jak informuje ratusz, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził opuszczenie do połowy masztu flagi Warszawy na budynkach zajmowanych przez urząd oraz wszystkie jego jednostki organizacyjne. Oflagowane i przystrojone kirem zostały też środki komunikacji miejskiej. Odwołane zostały też wszystkie miejskie imprezy o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym.

Prezydent stolicy, jak zaznacza urząd w komunikacie, zaapelował też do mieszkańców Warszawy o zaniechanie organizowania w czasie żałoby imprez publicznych o podobnym charakterze.

Honorowe obywatelstwo

W czwartek stołeczni radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie pośmiertnego przyznania Pawłowi Adamowiczowi honorowego obywatelstwa Warszawy.

pm