Pogrzeb prezydenta Gdańska będzie transmitowany na placu Zamkowym

Informacje

Paweł Adamowicz - 1965-2019 fot. PAP/Jan Dzban

Na sobotę zaplanowano w Gdańsku uroczystości pogrzebowe prezydenta tego miasta, Pawła Adamowicza. Ich transmisję będzie można obejrzeć na placu Zamkowym.

Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek w szpitalu w Gdańsku. Dzień wcześniej został zaatakowany nożem.

Uroczystości pogrzebowe prezydenta Gdańska zaplanowano na sobotę, na godz. 12.

Stołeczny ratusz zaplanował transmisję tych uroczystości. Będzie można ją oglądać na telebimie ustawionym na placu Zamkowym.

Krótko przed godziną 12 straż miejska odda hołd Pawłowi Adamowiczowi. Z wieży Zamku Królewskiego hejnaliści straży zagrają hejnał Gdańska.

Żałoba

Od piątku, od godziny 17 do soboty do godziny 19 obowiązuje żałoba narodowa. W związku z tym, jak informuje ratusz, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził opuszczenie do połowy masztu flagi Warszawy na budynkach zajmowanych przez urząd oraz wszystkie jego jednostki organizacyjne. Oflagowane i przystrojone kirem zostały też środki komunikacji miejskiej. Odwołane zostały też wszystkie miejskie imprezy o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym.

Prezydent stolicy, jak zaznacza urząd w komunikacie, zaapelował też do mieszkańców Warszawy o zaniechanie organizowania w czasie żałoby imprez publicznych o podobnym charakterze.

Honorowe obywatelstwo

W czwartek stołeczni radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie pośmiertnego przyznania Pawłowi Adamowiczowi honorowego obywatelstwa Warszawy.

pm