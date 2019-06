Informacje

Pałac Kultury i Nauki będzie w środę zielony fot. Urząd Miasta

W czerwcu ratusz będzie przypominał o ekologii. W tym celu urzędnicy ustanowili Warszawski Miesiąc Recyklingu. Będą też zachęcać do EKOpostanowień podczas Światowego Dnia Środowiska.

5 czerwca jest dniem, gdy każdy z nas powinien zdać sobie sprawę z tego, że nasze lokalne działania mają globalne efekty. Tak brzmi jeden z zamysłów kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, która towarzyszy obchodom Światowego Dnia Środowiska. Jej tegorocznym motywem przewodnim są zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza.

EKOpostanowienia

Jednym z elementów akcji są EKOpostanowienia. Jak tłumaczą organizatorzy, by chronić środowisko, musimy zmienić swoje nawyki i przyzwyczajenia. I nie chodzi tu o drastyczne zmiany stylu życia, a drobne codzienne wybory, na przykład rezygnację z auta w godzinach szczytu, przestrzeganie zasad segregacji śmieci, kompostowanie bioodpadów czy unikanie kupowania więcej niż potrzebujemy.

EKOpostanowienia w Światowym Dniu Środowiska można składać u animatorów rozdających zielone wstążki na ulicach Warszawy. "Mieszkańcy mogą dołączyć do inicjatywy wirtualnie - w mediach społecznościowych będzie udostępniona nakładka na zdjęcie profilowe" - zapowiada rausz. Listę EKOpostanowień można znaleźć na stronie dlaplanety.pl.

Budynki podświetlone na zielono

Symbolem środowego święta będą podświetlone na zielono Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski. W ramach akcji podobne kolory przybiorą charakterystyczne budowle w wielu polskich miastach.

Związek ze świętem ma też nietypowy wygląd słynnej palmy z ronda de Gaulle’a. Jej zielone sztuczne liście zniknęły. W ich miejscu pojawiły się prawdziwe zwiędłe gałęzie. Palma sprawia wrażenie uschniętej. Inicjatorom akcji chodzi o to, by zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza oraz globalnych zmian klimatycznych.

"W środę odbędzie się także tematyczna debata, w której wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz przedsiębiorców. Wśród uczestników dyskusji znajdzie się m. in. Matthew Billot, Koordynator Regionalny Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska" - czytamy w komunikacie ratusza.

Akcja jest wspólną inicjatywą Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska oraz stołecznego ratusza. Jak zaznaczają organizatorzy, walka z zanieczyszczeniem powietrza ma pomóc w realizacji postulatów zawartych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Czerwiec z recyklingiem

Miasto przygotowało także cykl wydarzeń w ramach Warszawskiego Miesiąca Recyklingu. Będą one promowały podejście podejście R- REDUCE - REUSE - RECYCLE (ogranicz - użyj ponownie - przetwórz).

Przekłada się ono na trzy zasady, które każdy z nas może zastosować. Po pierwsze, należy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Po drugie, nie powinniśmy wyrzucać przedmiotów, które można jeszcze wykorzystać. I w końcu - pamiętajmy o przetwarzaniu bioodpadów.

Obiadowy recykling i zero waste

W następną sobotę, 15 czerwca między godz. 12 a 18, odbędzie się rodzinny Ekopiknik w parku Świętokrzyskim. W planach są wielkoformatowe gry o zasadach segregacji śmieci, warsztaty promujące drugie życie przedmiotów i ideę zero waste oraz lekcje z gotowania dań ze składników "po wczorajszym obiedzie". Uczestnicy będą też mogli dowiedzieć się, jak założyć kompostownik w przydomowym ogródku i co zrobić, by w łatwy sposób zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów.

Ratusz zapowiada, że podczas Ekopikniku Warszawa oficjalnie przystąpi do "Koalicji 5 frakcji", która zrzesza firmy i instytucje pracujące nad system oznaczeń opakowań. Docelowo miałyby pojawić się na nich piktogramy, podpowiadające mieszkańcom, jak segregować poszczególne elementy odpadów.

Co z odpadami wielkogabarytowymi?

Kolejnym elementem czerwcowej akcji jest udział miasta w projekcie "URBANREC". Jak tłumaczy ratusz, jego celem jest opracowanie nowego podejścia do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych.

"Z mebli, materaców, ławek ogrodowych czy wyrobów tapicerskich można ponownie otrzymać wysokiej jakości surowce wtórne i produkty, takie jak: kleje, rozpuszczalniki, pianki, elementy wzmacniane włóknem i filcem czy drewnem" - wyliczają urzędnicy. Wskazują też, że kluczowa jest tu organizacja. Na przykład, jeśli wyrzucone meble dobrej jakości zostaną w odpowiednim momencie odebrane, można zająć się ich renowacją i znaleźć im nowych właścicieli.

Sposobów na redukcję ilości odpadów wielkogabarytowych i pomysłów na ich ponowne zastosowanie szukają specjaliści. "Rozwiązania testowane są w Belgii, Hiszpanii, Polsce oraz Turcji. Konsorcjum projektowe spotka się w Warszawie, 12 i 13 czerwca" - zapowiada ratusz. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wymiana dobrych praktyk

Pod koniec miesiąca planowana jest także konferencja polskich i europejskich samorządów oraz przedstawicieli przemysłu i biznesu, zajmujących się przetwarzaniem odpadów. 26 czerwca spotkają się oni w Centrum Nauki Kopernik. Projekt nosi nazwę "COLLECTORS".

"Partnerzy wydarzenia zaprezentują dobre praktyki w zakresie odbioru i sortowania opakowań papierowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Uczestnicy paneli dyskusyjnych przedstawią innowacje w zakresie organizacji systemu gospodarki odpadami, które działają w różnych regionach Europy" - informuje ratusz.

By wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora.

Rezygnacja z plastikowych naczyń

Władze miasta dążą do zredukowania korzystania z plastiku w urzędzie miasta, urzędach dzielnic i jednostkach podległych miastu.

Zarządzenie prezydenta Warszawy dotyczące zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych obowiązuje od 28 maja. - Podjąłem decyzję. Podpisałem rozporządzenie, że w urzędzie i we wszystkich agendach, które są podległe urzędowi - jak również przy tych piknikach, które my organizujemy - nie będziemy używać plastiku - powiedział Rafał Trzaskowski w środę na konferencji prasowej w warszawskim żłobku przy Ciołka.

