Informacje

"Nocny handel pod kontrolą KAS" Krajowa Administracja Skarbowa

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli podróbki produktów z logo znanych firm. Zatrzymano 13 osób, którym grozi do pięciu lat więzienia.

"Nielegalny towar o wartości prawie 10 mln złotych został zabezpieczony przez funkcjonariuszy mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej" - informuje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Zatrzymano 13 osób i zabezpieczono ponad 60 tysięcy sztuk podróbek ze znakami znanych firm. Były to między innymi obuwie, galanteria, kosmetyki i biżuteria.

Usłyszą zarzuty

Jak podaje Izba Administracji Skarbowej, zatrzymani usłyszą zarzuty wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi, za co grozi do pięciu lat więzienia.

Służby podają, że podrobionym towarem handlowali głównie cudzoziemcy, a jedna z zatrzymanych osób miała przy sobie środki odurzające. Została przekazana policjantom z Lesznowoli.

1/3 Nielegalny towar fot. Krajowa Administracja Skarbowa 2/3 NIelegalny towar fot. Krajowa Administracja Skarbowa 3/3 Nielegalny towar fot. Krajowa Administracja Skarbowa





PAP/em/ran