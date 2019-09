Podróbki za 10 milionów złotych. Dwóch mężczyzn zatrzymanych

Informacje

1/8 Zabezpieczono podróbki o wartości blisko 10 mln złotych fot. ksp 2/8 Zabezpieczono podróbki o wartości blisko 10 mln złotych fot. ksp 3/8 Zabezpieczono podróbki o wartości blisko 10 mln złotych fot. ksp 4/8 Zabezpieczono podróbki o wartości blisko 10 mln złotych fot. ksp 5/8 Zabezpieczono podróbki o wartości blisko 10 mln złotych fot. ksp 6/8 Zabezpieczono podróbki o wartości blisko 10 mln złotych fot. ksp 7/8 Zabezpieczono podróbki o wartości blisko 10 mln złotych fot. ksp 8/8 Zabezpieczono podróbki o wartości blisko 10 mln złotych fot. ksp















Podrobiony towar o wartości około 10 milionów złotych zajęły mazowieckie służby. Wśród rzeczy są podróbki perfum, zegarków, biżuterii, obuwia i odzieży. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn.

Jak podano, akcja jest wynikiem współpracy mazowieckich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z wołomińską Komendą Powiatową Policji. Funkcjonariusze zlokalizowali na terenie prywatnych posesji pomieszczenia, w których przechowywano hurtowe ilości podrobionych perfum, odzieży, obuwia, galanterii i biżuterii. W powiecie piaseczyńskim mundurowi skontrolowali zabudowania gospodarcze, gdzie w budynkach garażowych ujawnili 11 tysięcy sztuk zegarków, odzieży, tekstyliów oraz obuwia.

22 tysiące flakonów perfum

Wartość rynkowa towaru wynosi blisko 6,5 miliona złotych.

"W tej sprawie zatrzymano 40-letniego obywatela Ukrainy. Kilka dni później kolejne działania prowadzone przez funkcjonariuszy w powiecie grójeckim doprowadziły do zatrzymania na gorącym uczynku 20-letniego obywatela Armenii. Mężczyzna pakował do kartonów perfumy z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi. W tym przypadku mundurowi zabezpieczyli ponad 22 tysiące flakonów perfum o różnej pojemności. Część nielegalnego towaru była już spakowana w samochodzie dostawczym, gotowa do rozdystrybuowania wśród potencjalnych nabywców" - napisano w komunikacie IAS.



Poinformowano, że w tym przypadku szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru wynosi ponad 3,5 milionach złotych. Dodatkowo w trakcie przeszukania zabezpieczono, na poczet przyszłych kar, gotówkę w wysokości 57,5 tysięcy złotych.

Ponad 80 mln złotych

Zgodnie z komunikatem, zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty wprowadzania do obrotu towaru z zastrzeżonymi znakami towarowymi. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do pięciu lat. Nielegalny towar został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, który prowadzi postępowanie w obu sprawach.



Izba przypomina też, że w ubiegłym roku IAS w Warszawie ujawniła ponad 300 tysięcy podrobionych butów, kosmetyków i odzieży o wartości ponad 80 mln złotych.



"Sprzedaż podrobionych towarów narusza nie tylko prawa konsumentów. Mamy tutaj do czynienia także z prawem własności intelektualnej producentów, dlatego działania mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej mają na celu zwalczanie szarej strefy w tym obszarze i eliminowanie podrobionych towarów z rynku" – informuje cytowany w komunikacie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.

Na tvnwarszwa.pl pisaliśmy też o zatrzymaniu 13 osób w związku z podejrzeniem podrabiania towaru:

"Nocny handel pod kontrolą KAS" Krajowa Administracja Skarbowa

PAP, mp/r