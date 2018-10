Podmyte tory w alei Waszyngtona. Tramwaje wrócą dopiero w weekend

Informacje



Po awarii ciepłowniczej woda podmyła torowisko na Waszyngtona. Tramwaje nie kursują w kierunku mostu Poniatowskiego. Zamknięty jest też fragment jezdni. Niewykluczone, że ruch zostanie przywrócony dopiero weekend.

Do awarii doszło w środę po północy. Podmyte zostały tory na skrzyżowaniu alei Waszyngtona i Grenadierów.

Rano na miejsce udał się nasz reporter. Jak ocenił Lech Marcinczak zniszczenia były poważne. Dodał też, że podmyte tory są powyginane, a w dole leży sygnalizator dla pieszych. - Dziura ma średnicę około ośmiu metrów. Lej wygląda jak po wybuchu bomby. Jest głęboki na około trzy metry. Na zewnątrz jest mnóstwo kabli, widać też dwie rury ciepłownicze - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl.

O utrudnieniach przestrzegała policja. - Przed 1 w nocy doszło do podmycia jezdni w alei Waszyngtona. Ruch jest całkowicie zamknięty na odcinku Międzyborska - rondo Wiatraczna. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać bardzo długo, bo zniszczenia są znaczne - mówił Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Od nowa położą tory

Wieczorem ponownie sprawdziliśmy sytuację w alei Waszyngtona. - Magistrala ciepłownicza została już naprawiona. Pracownicy Veolii przekazali mi, że w ciągu dwóch trzech godzin mieszkańcy powinni mieć już ciepłe grzejniki. Trwa nagrzewanie instalacji - mówił Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Na jutro zaplanowany jest ciąg dalszy prac. - W planach jest podbudowa jezdni. Konieczne będzie zasypanie głębokiego wykopu - wyjaśnił. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter wznowienie ruchu tramwajowego będzie możliwe dopiero w sobotę.

Informację tę potwierdził Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. - Dziś do godziny 12 pracowaliśmy nad demontażem torowiska, by możliwy był dostęp do ciepłociągu. Dopiero, gdy na dobre zakończą się prace ekipy ciepłowniczej, będziemy mogli przystąpić do odtworzenia torów - zaznaczył rzecznik. I dodał, że niewykluczone, że składy powrócą na podstawowe trasy dopiero w sobotę lub niedzielę.

Komunikacja na objazdach

Komunikacja jeździła objazdami w obu kierunkach. Utrudnienia dotyczyły tramwajów linii 9 i 24 oraz autobusów linii 102, 135, 311, 521, N24.



Przed godziną 17 został przywrócony ruch w kierunku ronda Wiatraczna. Autobusy i tramwaje jadące w stronę mostu Poniatowskiego nadal kierowane są na objazdy.

9 > P+R Al. Krakowska: GOCŁAWEK - ... - rondo Wiatraczna - Grochowska - al. Zieleniecka - rondo Waszyngtona - ... - P+R AL. KRAKOWSKA

24 > Nowe Bemowo: GOCŁAWEK - ... - rondo Wiatraczna - Grochowska - al. Zieleniecka - rondo Waszyngtona - ... - NOWE BEMOWO

521 > Szczęśliwice: FALENICA - ... - rondo Wiatraczna - Grochowska - Międzyborska - al. Waszyngtona - ... - SZCZĘŚLIWICE

N24 > Dw. Centralny: REMBERTÓW-AKADEMIA - ... - rondo Wiatraczna - Grochowska - Międzyborska - al. Waszyngtona - ... - DW. CENTRALNY

Linia zastępcza ZA TRAMWAJ kursuje tylko w jednym kierunku na poniższej trasie:

WIATRACZNA 01 - Grochowska - Międzyborska - al. Waszyngtona - al. Zieleniecka - RONDO WASZYNGTONA 04

