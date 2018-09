Podejrzani o napad zatrzymani. Zginęła biżuteria warta 100 tysięcy

Informacje



Policja zatrzymała mężczyzn podejrzanych o napad na sklep jubilerski w Legionowie. W sierpniu skradziono z niego biżuterię wartą 100 tysięcy złotych.

Do napadu doszło 7 sierpnia w południe. Informowaliśmy o nim na tvnwarszawa.pl. - Sprawcy weszli do zakładu jubilerskiego i zastraszając pracownika przedmiotem przypominającym broń, rozbili gabloty, w których znajdowała się biżuteria. Ich łupem padły złote pierścionki i łańcuszki o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych - opisuje Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji.

Poszukiwany trzema listami gończymi

Mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia. Ich namierzenie trwało kilka tygodni. Zajęli się tym policjanci ze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. - Funkcjonariusze ustalili, że podejrzani to dwaj mieszkańcy Warszawy - wyjaśnia Bieniak.

Do akcji poszukiwawczej zostali zaangażowani antyterroryści. Obaj mężczyźni wpadli w ręce policjantów w Warszawie. Dariusz D. został zatrzymany na Mokotowie, a Krystian O. na Gocławiu.

- 29-letni Dariusz D. był wcześniej notowany za różne przestępstwa. Z kolei 39-letni Krystian O. był poszukiwany trzema listami gończymi za włamanie, pozbawienie wolności i przywłaszczenie - wylicza Bieniak.

Policjanci przeszukali mieszkania zatrzymanych. Znaleźli tam dwa pistolety, elementy umundurowania i ponad 14 tysięcy złotych. Jak wyjaśniają, pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar.

Usłyszeli zarzuty, grozi im więzienie

Mężczyźni zostali przesłuchani w Prokuraturze Rejonowej w Legionowie. Obaj usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zostali już aresztowani przez tamtejszy sąd.

Grozi im do 15 lat więzienia.

1/2 Policja z zatrzymanym mężczyzną fot. ksp 2/2 Policja z zatrzymanym mężczyzną fot. ksp



kk/b