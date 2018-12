Pod wielkim głośnikiem tłum gwiazd przed tłumem ludzi

Informacje

Największe gwiazdy polskiej muzyki, zagraniczne przeboje i tłumy na placu Bankowym. Przez najbliższe godziny Warszawa będzie "Stolicą Sylwestra". Na tvnwarszawa.pl relacjonujemy imprezę organizowaną wspólnie przez miasto stołeczne Warszawa i telewizję TVN.

21.50 Plac Bankowy rozbrzmiał rockowymi dźwiękami. Swoje występy mają już za sobą Agnieszka Chylińska i zespół Lady Pank. Między nimi znalazło się też coś dla młodszej części widowni. Utwór "Hey Ya!" zespołu OutKast wykonał Smolasty. Później zaśpiewali Sławek Uniatowski i Blue Cafe.

21.05 - Przed godziną 21 wystąpiła grupa Sound'n'Grace. Oprócz swoich utworów, artyści wykonali też hit Kenny'ego Logginsa "Footloose", na scenie towarzyszyła im Ania Karwan. Później tłum na placu Bankowym do zabawy zagrzewali Małgorzata Ostrowska i zespół Wilki.

Występ grupy Sound'n'Grace tvn

20.30 - Rozpoczęła się polskojęzyczna część koncertu. Kolejne gwiazdy śpiewają swoje największe hity. Przed chwilą Ania Wyszkoni poinformowała, że "Agnieszka już tutaj nie mieszka".

19.59 - Gwiazdy biorące udział w koncercie kolejno wychodzą na scenę, śpiewając po jednym zagranicznym hicie. Zobaczyliśmy już między innymi Smolastego, Anię Karwan, Małgorzatę Ostrowską i Izabelę Trojanowską.

19.45 - Rozpoczęła się transmisja koncertu sylwestrowego na antenie TVN.

19.05 - O godzinie 19 otwarte zostały bramki. Pierwsze osoby wbiegają przed scenę, żeby zająć najlepsze miejsca i zobaczyć swoje ulubione zespoły. Przez 15 sekund miejsca w pierwszym rzędzie zostały zajęte - opisywał Paweł Łukasik w relacji dla "Faktów" TVN.

Na scenie zobaczymy wyłącznie polskich artystów, między innymi Bajm, Edytę Górniak, Agnieszkę Chylińską, Andrzeja Piasecznego, Wilki, Annę Wyszkoni, Natalię Nykiel, Sarsę, Sound’n’Grace, Blue Cafe, Izabelę Trojanowską, Małgorzatę Ostrowską, Anię Karwan, Smolastego i Sławka Uniatowskiego. W ich repertuarze nie zabraknie jednak zagranicznych przebojów.

Ci, którzy zjawią się na placu Bankowym oraz widzowie telewizji TVN, zobaczą w tym roku kolorową scenę w kształcie głośnika. W stronę publiczności odchodzi z niej specjalny wybieg. Dzięki niemu artyści będą jeszcze bliżej tłumu.

Imprezę poprowadzą popularni prezenterzy TVN: Magda Mołek, Marcin Prokop, Filip Chajzer, Gabi Drzewiecka i Agustin Egurrola.

Miejska strefa atrakcji

Oprócz muzycznych wrażeń mieszkańców czekają atrakcje w specjalnej miejskiej strefie, która została podzielona na mniejsze podstrefy. W pierwszej będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące przebiegu imprezy i otrzymać gadżety. W drugiej znajdą się atrakcje dla miłośników rywalizacji i zabawy - wyścig ulicami Warszawy w formie gry na konsolę, gdzie dwie osoby ścigają się ze sobą samochodem wyglądającym jak stara Warszawa.

Trzecia to punkt fotograficzny, w którym można zrobić zdjęcie i zapisać go w postaci pliku GIF. A czwarta to strefa makijażu farbami fluorescencyjnymi oraz dekoracji twarzy i włosów.

W tym roku miasto zrezygnowało z pokazu fajerwerków o północy. Ze względu na huk i troskę o zwierzęta zastąpi je laserowy show.

kk/mś