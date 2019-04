Informacje

Zatrzymania w związku z oszustwami CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejnych podejrzanych o oszustwa na rynku forex, czyli związanym z obrotem obcymi walutami. Śledztwo w tej sprawie od wielu miesięcy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"Inwestorzy tracili kontakt"

Jak podało CBŚP, w ubiegłym tygodniu w stolicy i jej najbliższej okolicy zatrzymano 11 osób, które działały w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie oraz innych spółek i namawiały inwestorów na rzekomo zyskowne inwestycje, na których ponosili straty od trzech tysięcy do nawet ponad dwóch milionów złotych.- Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze - przekazał sierż. sztab. Paweł Żukiewicz z Zespołu Prasowego CBŚP.Jak wynika z ustaleń śledczych, zatrzymane osoby były menedżerami sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami. Funkcjonariusze zabezpieczyli należący do nich sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych.- Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach - poinformował sierż. sztab. Żukiewicz.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozory, zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu, a także poręczenia majątkowe na łączną kwotę około miliona złotych. Dodatkowo na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ok. 233 tysięcy złotych.

Łącznie już 45 podejrzanych

To kolejne zatrzymania w tej sprawie. Poprzednie działania funkcjonariusze stołecznego CBŚP przeprowadzili w listopadzie ubiegłego roku.

Wówczas zatrzymano 19 obywateli Czech, którzy mieli telefonicznie namawiać klientów do rzekomych inwestycji. Wpłacane przez oszukane osoby środki trafiały na rachunki spółek, a następnie bez inwestowania transferowano je za granicę, m.in. do Hongkongu, Wielkiej Brytanii, Czech.

Łącznie w sprawie występuje już 45 podejrzanych. W sumie grupa miała dokonać oszustw na ponad 18 milionów złotych. Sprawa jest rozwojowa. Jak podają służby, wa poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych łącznie w kwocie ponad 6 milionów złotych.

PAP/ran/b