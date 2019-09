Informacje

Pociągi drugiej linii metra jeździły testowo w środę nie tylko na nowo wybudowanym odcinku, ale na całej trasie. Co prawda nie przez cały dzień, ale przez jego znaczną część.

Podziemna kolejka kursowała na odcinku rondo Daszyńskiego - Trocka, co, jak podaje urząd miasta, było elementem szkolenia maszynistów przed uruchomieniem wschodniego odcinka drugiej linii metra. Testy służyły również ostatnim korektom rozkładu i planowanej częstotliwości kursowania tej linii.

Układamy rozkład jazdy pociągów

Po opuszczeniu metra przez pasażerów na stacji Dworzec Wileński, pociągi przejeżdżały kolejno przez stację Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Na każdej z nich zatrzymywały się. Następnie ruszały w przeciwnym kierunku. Przejeżdżały przez nowo wybudowane stacje, a od Dworca Wileńskiego ponownie zabierały podróżujących do ronda Daszyńskiego.

- To wszystko przygotowania do uruchomienia tego odcinka. Z punktu widzenia eksploatacji, układamy rozkład jazdy pociągów, żeby wdrożyć ten system po otwarciu metra - informuje Paweł Siedlecki z biura prasowego Metra Warszawskiego.

I dodaje, że w zależności od potrzeb i możliwości pociągi od samego rana jechały trasą uzupełnioną o trzy nowe stacje. - Nie miało to miejsca przez całą środę, ale przez znaczną część dnia - mówi.

Jak informuje nas rzecznik Metra Warszawskiego, czas przejazdu z jednego krańca M2 na drugi wynosi około 20 minut.

Czekają na pozwolenie na użytkowanie

Jak poinformował Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera na wtorkowej konferencji prasowej, istnieje duża szansa, że do połowy września taki dokument zostanie wydany.

- Jestem po porannym spotkaniu ze wszystkimi inspektorami powiatowych inspektoratów nadzorów budowlanych na Mazowszu - mówił wojewoda we wtorek. I dodał, że posiada potwierdzenie od inspektoratu wojewódzkiego, że proces gromadzenia dokumentów zbliża się ku końcowi. - Trwa przygotowanie do pierwszych konkretnych wizyt odbiorowych - zapewnił.

Nowe stacje

Po wschodniej stronie miasta metro rozbudowano o trzy stacje: Szwedzka, Targówek, Trocka. Umowę na budowę z włoską firmą Astaldi podpisano w marcu 2016 roku. Opiewała na ponad miliard złotych.

Budowa skończyła się w maju. Na początku sierpnia informowaliśmy, że pracownicy Metra Warszawskiego codziennie stawiają się do pracy na gotowych stacjach, jednak nie zostały one formalnie oddane do użytku, więc nie mogą skorzystać z nich pasażerowie.

Cała druga linia metra ma powstać przed 2023 rokiem.

