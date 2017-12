Pocałuj i leć na nowych zasadach

Informacje

Strefa Kiss & Fly fot. Lotnisko Chopina

"Uruchomienie strefy Kiss & Fly na Lotnisko Chopina w Warszawie było strzałem w dziesiątkę. Wraz z nowym rokiem wprowadzamy szereg udogodnień, o które pytali i prosili nasi Pasażerowie" - przekonuje w mailu wysłanym do redakcji Hubert Wojciechowski, dyrektor marketingu i PR portu. "Z naszej obserwacji wynika, że zdecydowana większość kierowców mieści się w czasie 7 bezpłatnych minut dostępnych w strefie Kiss & Fly" - dodaje.

Nawet do 20 minut

O jakie udogodnienia chodzi? Przede wszystkim zlikwidowane zostaje ograniczenie 30-minutowe ograniczenie dotyczące ponownego podjazdu do strefy. Za to wprowadzony zostaje limit darmowych wjazdów w ciągu jednej doby. Lotnisko podaje, że w oparciu o dane zebrane przez rok funkcjonowania strefy, ustalono go na poziomie pięciu bezpłatnych wjazdów.

Port wprowadza też udogodnienia dla niepełnosprawnych.

"Ze względu trudności w poruszaniu się lub konieczność wyjęcia i rozłożenia specjalistycznych wózków, lub urządzeń wspomagających poruszanie się, wyjście z samochodu może zająć więcej niż 7 minut. Dlatego w takich przypadkach umożliwiliśmy przedłużenie pobytu w strefie Kiss & Fly do 20 minut" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo na wjeździe i wyjeździe ze strefy znajdują się teraz kamery odczytujące tablice rejestracyjne samochodów. Jak wyjaśniają władze lotniska, dzięki temu auta, które nie przekroczyły siedmiu minut, a ich tablice są czytelne i czyste, zostaną automatycznie wypuszczone.

"Dodatkowym rozwiązaniem ułatwiającym pasażerom wyjazd sprzed Terminala jest możliwość opłacenia biletu o wartości do 50 PLN bezpośrednio przy szlabanie dzięki urządzeniom Pay Pass (w przypadku wyższych kwot konieczne będzie skorzystanie z kas znajdujących się przed terminalem)" - wyjaśnia Lotnisko Chopina.

Strefa Kiss & Fly (czyli "pocałuj i leć") ma służy kierowcom, by podjechali na wyznaczone miejsce przy terminalu, wyładowali bagaże, pożegnali pasażera i odjechali.

