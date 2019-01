Po włamaniu uciekali przed policją. Areszt dla dwóch zatrzymanych

Informacje

Dwóch zatrzymanych po policyjnym pościgu w Wołominie spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Mężczyźni są podejrzani o włamanie do mieszkania i kradzież. Policja poszukuje nadal dwóch innych osób.

Do włamania doszło w sobotę. Policjantów zaalarmował jeden z mieszkańców Wołomina. Po wieczornym powrocie do domu zastał otwarte drzwi i włączone światło. - Gdy chciał wejść do swojego lokalu wybiegło z niego dwóch mężczyzn, którzy zaczęli uciekać - mówi Tomasz Sitek z wołomińskiej policji.

"Próbowali zepchnąć radiowóz z drogi"

I dodaje, że włamywacze wsiedli na parkingu do osobowej toyoty i odjechali. - Podejrzewamy, że w aucie czekały na nich dwie osoby - zaznacza policjant. Okradziony mężczyzna pobiegł za nimi, zdążył też w międzyczasie zawiadomić policję.

Patrolującym ulice policjantom udało się namierzyć uciekających włamywaczy. O tym, co wydarzyło się później, informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Kierujący toyotą nie reagował na wezwania do zatrzymania. - A gdy radiowóz zrównał się z uciekającą toyotą, jej kierujący uderzył w bok radiowozu, próbując zepchnąć go z drogi. Widząc desperację kierowcy toyoty oraz zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego, mundurowi użyli radiowozu jako środka bezpośredniego i zepchnęli z jezdni uciekającą toyotę - relacjonuje Sitek.

Auto wpadło w ławkę pustego przystanku autobusowego. Jak podaje policja, jadące nim osoby wybiegły i zaczęły uciekać. - Policjanci pobiegli za nimi, oddając przy tym dwa strzały w powietrze z broni służbowej - mówi oficer prasowy wołomińskiej komendy. Jeden z uciekających został już po chwili zatrzymany.

- Drugiego z mężczyzn przy toyocie zatrzymał technik kryminalistyki z wołomińskiej komendy, który, wracając z innego zdarzenia, usłyszał przez radiostację, co się dzieje, i pojawił się na miejscu niemal w tym samym czasie, kiedy toyota uderzyła w ławkę - dodaje Sitek.

Trzymiesięczny areszt

Przy zatrzymanych 39-latkach funkcjonariusze znaleźli znaczną ilość gotówki. Podejrzewają, że mogła pochodzić z włamania. Mężczyźni usłyszeli zarzuty włamania z kradzieżą. Z mieszkania zabrane zostały złota i srebrna biżuteria oraz pieniądze. Straty zostały wycenione na około 10 tysięcy złotych.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Obaj podejrzani spędzą w nim trzy miesiące. Mężczyźni są obywatelami Gruzji. Może im grozić do 10 lat więzienia.

Policjanci nadal poszukują pozostałych osób, które podróżowały w sobotę toyotą i mogą mieć związek z sobotnim włamaniem.

