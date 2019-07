Informacje



Po poniedziałkowym uszkodzeniu gazociągu na budowie metra przy Kondratowicza część mieszkańców Bródna wciąż czeka na przywrócenie dostaw gazu. - Do każdego musimy dotrzeć indywidualnie – wyjaśniał Artur Michniewicz z Polskiej Spółki Gazownictwa.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w okolicy adresu Kondratowicza 18, na terenie budowy przedłużenia drugiej nitki metra na Bródno. Prace przy naprawie uszkodzonego gazociągu zakończyły się, ale nie oznaczało to natychmiastowego przywrócenia dostaw gazu.

"Do każdego musimy dotrzeć"

We wtorek rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa mówił, że prace potrwają cały dzień. - Pracowaliśmy także w nocy z wtorku na środę - dodał dzień później. Ale w środę niektórzy z okolicznych mieszkańców wciąż nie mieli gazu.

- To ponad 48 ulic, odciętych jest kilka tysięcy osób i do każdego musimy dotrzeć indywidualnie. Odpowietrzamy sieć i sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku, odcinek po odcinku – wyjaśniał Michniewicz i zapewniał, że spółka stara się, by sytuacja jak najszybciej wróciła do normy.

Jak zaznaczył rzecznik, usuwanie skutków awarii trwa długo, ponieważ ekipy usuwające usterkę muszą dostać się do każdego licznika i każdego przyłącza, żeby je odpowietrzyć i przeprowadzić próbę szczelności. Dopiero po wykonaniu tych czynności można wznowić dostawy gazu. Gdy licznik znajduje się w mieszkaniu, a lokatora nie ma w domu, wznowienie dostawy nie jest możliwe.

Pracują non stop

Wieczorem Michniewicz przekazał, że 85 procentach budynków, które zostały odcięte od gazu w wyniku poniedziałkowej awarii, przywrócono już dostawy. - Nasze ekipy pracują już niemal drugą dobę, a w tej chwili na Bródnie jest 10 brygad - powiedział Michniewicz.

- Ściągnęliśmy ekipy z sąsiednich gazowni, które pracują praktycznie non stop i wykonują w nocy te czynności, które nie wymagają budzenia lokatorów - powiedział rzecznik. - Na ten moment sprawdzono i wznowiono dostawy w 240-250 spośród 270 budynków, których dotknęła awaria - poinformował Artur Michniewicz.

Rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa apelował do mieszkańców, aby cierpliwie czekali na ekipy, nie manipulowali przy urządzeniach i głównych zaworach, bo to wydłuża czas naprawienia awarii. - W niektórych budynkach dozorcy odkręcają kurki, zapowietrzając instalację. Przez to nasi monterzy muszą wracać na miejsce – opisywał.

