Po świątecznym lenistwie czas na łyżwy. Ślizgawki czekają

Na Rynku Starego Miasta działa lodowisko fot. Shutterstock



Na czas między świętami a Nowym Rokiem miasto przygotowało kilka propozycji, jak aktywnie wykorzystać wolne dni i spalić trochę zbędnych kalorii.

Święta to czas odpoczynku, lenistwa i pysznego jedzenia. Wielu z nas rezygnuje wtedy z liczenia kalorii czy aktywności fizycznej. Stołeczny ratusz po raz kolejny wychodzi z inicjatywą, by zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu z bliskimi.



W tym celu startuje trzecia odsłona akcji "Rusz się Warszawo po Świętach!". Jest skierowana zarówno do warszawiaków, jak i gości spędzających poświąteczny czas w stolicy. Sportowe atrakcje przygotowane są z myślą nie tylko o najmłodszych. Pośród nich znajdą się sporty zimowe i dyscypliny, które można uprawiać przez cały rok w halach sportowych.

Akcja rozpoczyna się 27 grudnia i trwa do Sylwestra.

Sport nie tylko dla zaawansowanych

Część sportowej oferty została przygotowana przez miejskie ośrodki sportu. Dla amatorów sportów zimowych możliwa będzie nauka jazdy na łyżwach. Na miejskich lodowiskach będą też odbywały się imprezy z animacjami i konkursami. Fani górskich stoków będą mogli szlifować narciarską formę na Górce Szczęśliwickiej.

Z kolei ci, którzy stronią od zimna i aktywności na zewnątrz, będą mogli zająć się grą w kręgle, tenisa stołowego czy halową piłkę nożną. Nie zabraknie też nordic walkingu oraz lekcji pływania dla początkujących i bardziej zaawansowanych.

Miejskie ślizgawki

Stołeczny ratusz przypomina też, że trwa sezon miejskich lodowisk, w sumie działa ich 16. Poniżej zestawienie wszystkich ślizgawek działających w Warszawie w sezonie zimowym 2017/2018:

Bemowo: ul. Obrońców Tobruku 40 - lodowisko zadaszone – ślizgawka bezpłatna;

Mokotów: Tor Łyżwiarski „Stegny” SCS Aktywna Warszawa przy ul. Inspektowej 1 – lodowisko odkryte – ślizgawka płatna;

Ochota: OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 – lodowisko zadaszone – ślizgawka płatna;

Praga-Południe: Zespół Szkół nr 37 al. Stanów Zjednoczonych 24 - lodowisko zadaszone - ślizgawka bezpłatna;

Śródmieście: przed Pałacem Kultury i Nauki - lodowisko odkryte – ślizgawka bezpłatna;

Rynek Starego Miasta - lodowisko odkryte - ślizgawka bezpłatna;

Targówek: OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 - lodowisko zadaszone - ślizgawka płatna;

Ursus: SP nr 11 przy ul. Keniga 20 - lodowisko odkryte - ślizgawka bezpłatna;

SP nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 - lodowisko odkryte - ślizgawka bezpłatna;

Wawer: OSiR Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 - lodowisko zadaszone - ślizgawka płatna;

Wesoła: ul. Armii Krajowej 72 - lodowisko zadaszone - ślizgawka bezpłatna;

Wilanów: Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30 - lodowisko zadaszone - ślizgawka płatna;

Wola: Ośrodek „Moczydło” SCS Aktywna Warszawa, przy ul. Górczewskiej 69/73 - lodowisko zadaszone – ślizgawka płatna;

plac przy Urzędzie Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90 - lodowisko odkryte - ślizgawka bezpłatna;

Żoliborz: OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 - lodowisko zadaszone - ślizgawka płatna;

Białołęka: Białołęcki Ośrodek Sportu przy ul. Strumykowej 21 - lodowisko odkryte - ślizgawka płatna - planowany start: styczeń 2018 r.

Szczegóły dotyczące animacji, imprez i konkursów można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta.

Nie tylko miejskie

Ale na łyżwach można pojeździć nie tylko na miejskich lodowiskach. Na chętnych czeka m.in. ślizgawka na Stadionie Narodowym (druga co do wielkości w Warszawie). Mieszkańcy Ursynowa mogą korzystać z Figlowiska przy al. KEN 60. Ci, którzy wolą ślizgać się w centrum albo blisko centrum mogą wybrać się na Torwar albo na lodowisko na placu Europejskim niedaleko ronda Daszyńskiego.

Działa też lodowisko przy ul. Klimczaka w Miasteczku Wilanów.

Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy też o zimowych atrakcjach na Stadionie Narodowym:

