Nowy plac zabaw w parku Ujazdowskim Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Wciąż trwa usuwanie usterek oraz prace konserwacyjne na placu zabaw w parku Ujazdowskim. Został on zamknięty niespełna miesiąc po oddaniu go do użytku. Data ponownego otwarcia nie jest jeszcze znana.

Plac zabaw w parku Ujazdowskim otwarty został 30 lipca i od początku, jak podkreślał na Facebooku Zarząd Zieleni, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Niespełna miesiąc później - 27 sierpnia - został jednak zamknięty, bo potrzebne były prace konserwacyjne.

"Intensywne użytkowanie"

Miasto pytane o termin ponownego otwarcia nie wskazało żadnej konkretnej daty, ale poinformowało, że według posiadanej wiedzy nastąpi to "wkrótce". - Ponowne otwarcie będzie możliwe po przeprowadzeniu przeglądu oraz ewentualnym dokonaniu wszystkich wymaganych korekt. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce dzieci będą mogły ponownie bawić się w tym miejscu - poinformował Tomasz Demiańczuk z wydziału prasowego ratusza.

Na pytanie o przyczyny zamknięcia placu zabaw Demiańczuk przekonywał, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. - Powstało kilka usterek. Powstały w związku z intensywnym użytkowaniem. Obecny przegląd pozwoli ustalić, czy zastosowane materiały dobrze sprawują się przy dużej eksploatacji - mówił.

Zaznaczył również, że plac cieszy się bardzo dużą popularnością, dlatego ogrodnicy z Zarządu Zieleni postanowili zabezpieczyć tamtejszą zieleń oraz sprawdzić, czy należy wzmocnić niektóre konstrukcje służące do zabawy.

Z kolei Karolina Kwiecień-Łukaszewicz z Zarządu Zieleni stwierdziła, że niektóre elementy zostały naruszone. - Mamy między innymi odkręcone śrubki czy liny w parku linowym, które wymagają naciągnięcia - wyjaśniła. Jak dodała, z placu korzystały również osoby dorosłe.

Otwarty dwa lata po terminie

Lipcowe otwarcie placu zabaw było długo wyczekiwane. Wcześniej przeszedł on remont. Złośliwi twierdzą, że część maluchów czekających na jego zakończenie zdążyła już wyrosnąć ze zjeżdżalni i huśtawek. Prace przeciągnęły się aż do dwóch lat.

Dziś plac zabaw oferuje atrakcje przystosowane dla dzieci w różnym wieku. Są tunele, górki, sztuczna rzeka, trampolina, zjeżdżalnie oraz zabawki z naturalnych materiałów. Wszystko podzielono na pięć stref. W całość wkomponowano zieleń.

Koszt powstania placu zabaw wyniósł blisko trzech milionów złotych.

