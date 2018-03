Po chodnikach, trawnikach i pasach. Chaos przy nowym bazarku

Informacje

Zamieszanie przy bazarku moniwersto / Kontakt 24

Popularny bazar "Na Dołku" dopiero niedawno przeniósł się na zlikwidowaną pętlę, która znajduje się w okolicy ulic Benedykta Polaka i Płaskowickiej. Już przed tygodniem pisaliśmy, że na miejscu są tłumy, a do tego są problemy z parkowaniem.

"Strach wyjść z domu"

Teraz jednak dostaliśmy na Kontakt 24 zdjęcia pokazujące kierowców, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego. Zdarza się, że wjeżdżają z chodników na pasy tuż za albo przed pieszymi. A nawet mają "na zderzaku" kobiety z wózkami albo dzieci na małych rowerkach.

"To, co się dzieje w godzinach działania bazarku jest nie do pomyślenia - okolicznym mieszkańcom strach wyjść z domu, bo można zostać potrąconym przez jeżdżące po trawnikach i chodnikach auta. Nie mówiąc już o możliwości dojechania gdziekolwiek, szczególnie w okolicy skrzyżowania z ulicą Lanciego, gdzie nie ma świateł, a auta skręcają w dowolne kierunki, łamiąc przepisy" - poinformowała Reporterka24 moniwersto.

I dodaje, że auta są zaparkowane gdzie popadnie - na przystanku, przejściach dla pieszych, chodnikach a nawet na ulicy. - Niszczone są trawniki. Niestety, mimo zgłoszenia, straż miejska nie pojawiła się na miejscu - przekonuje Reporterka 24.

- W sobotę mieliśmy zgłoszenia dotyczące parkowania w rejonie bazarku. Podejmowaliśmy interwencję, na miejscu był patrol. W niedzielę również będziemy obecni w tym rejonie - wyjaśniła Katarzyna Dobrowolska ze straży miejskiej.

Nie mogli budować obwodnicy

Zarząd Transportu Miejskiego długo bronił się przed oddaniem pętli pod bazar. Pod koniec lipca ubiegłego roku ogłosił konkurs na dzierżawę. Nie został on jednak rozstrzygnięty z "przyczyn proceduralnych", a ratusz rozpoczął procedurę "wygaszenia stałego zarządu", co w praktyce oznaczało przejęcie terenu przez miasto.

Krótko potem ogłoszono drugi, tym razem miejski, konkurs na targowisko w tym miejscu. Wygrało go stowarzyszenie, na czele którego stał Piotr Karczewski, radny Ursynowa z ramienia PO. Ta sama organizacja zarządza bazarem "Na Dołku". Karczewski zadeklarował kilkanaście dni temu, że po przenosinach bazaru na pętlę, zrezygnuje z kierowania stowarzyszeniem. Tak też się stało.

Kupcy przez kilka miesięcy nie chcieli opuścić starej lokalizacji przy Braci Wagów, a drogowcy nie mogli budować obwodnicy.

ran/pm