PO chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w sprawie Srebrnej i Jakuba R.

- Platforma Obywatelska złoży wniosek o zwołanie na środę nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu i przedstawienie informacji na temat spółki Srebrna i jej powiązań ze spółkami na Cyprze oraz o działalności "najważniejszych osób" w służbach specjalnych - zapowiedział szef klubu PO Sławomir Neumann.

Jak mówił Neumann, wniosek do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego będzie dotyczył zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Izby na środę po świętach, na godzinę 12. - Z dwoma punktami: informacja premiera Morawieckiego o działalności najważniejszych osób w służbach i informacja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o transferach finansowych i niejasnych powiązaniach pomiędzy spółką Srebrna a spółkami na Cyprze - dodał.

Neumann powiedział też, że PO chce, żeby Ziobro "mógł odnieść się do wiedzy, którą posiada prokuratura, w sprawie wyłudzania pieniędzy, w posiadanie których weszło środowisko Jarosława Kaczyńskiego, na Cyprze".

"Oligarchiczny układ władzy"

- Spółka Srebrna powiązana jest z Jarosławem Kaczyńskim, z ważnymi politykami PiS. To w tej spółce terminowały na różnych stanowiskach osoby, które dziś zarządzają służbami specjalnymi - argumentował poseł PO Marcin Kierwiński, wymieniając m.in. szefa ABW Piotra Pogonowskiego i szefa CBA Ernesta Bejdę.

Według Kierwińskiego, środowisko Jarosława Kaczyńskiego od lat 90. "buduje oligarchiczny układ władzy, oparty o przejęte w centrum Warszawy nieruchomości".

- To słynna nieruchomość przy ulicy Srebrnej, ale to przecież także Nowogrodzka - siedziba PiS. To także jest grunt przejęty kiedyś przez środowisko Jarosława Kaczyńskiego od Skarbu Państwa, podobnie jak nieruchomość przy alei Niepodległości i nieruchomość na ulicy Ordona. Nie ma w Polsce drugiej partii, która przejęłaby tak gigantyczny majątek od Skarbu Państwa - przekonywał polityk PO.

Jego zdaniem, "fundacje związane wcześniej z Porozumieniem Centrum, a teraz z PiS, pobierają pożytki z tych nieruchomości". - To wymaga wyjaśnienia - podkreślił Kierwiński.

Jak zapowiedział, zaraz po świętach przedstawione zostaną "nowe fakty" dotyczące "przekształceń z lat 90., w które bezpośrednio było zaangażowane środowisko Jarosława Kaczyńskiego". - Ale tu i teraz, pilnie, powinny zostać wyjaśnione niejasne powiązania osób zajmujących się naszym bezpieczeństwem z interesami spółki Srebrna - apelował poseł Platformy.

Kierwiński nawiązał w tym kontekście do wcześniejszego wystąpienia rzeczniczki PiS Beaty Mazurek, która - odnosząc się do tzw. afery hazardowej - mówiła o patologii ówczesnego układu, który stykał polityków z biznesem. - Właśnie w przypadku Srebrnej mamy do czynienia z taką patologią, dziwię się, że pani Mazurek tego nie dostrzega - podkreślił.

Srebrna Tower

Według doniesień "Gazety Wyborczej", PiS zamierza sprzedać działkę na rogu Srebrnej i Towarowej. Jej właścicielem jest kontrolowana przez Instytut im. Lecha Kaczyńskiego spółka Srebrna sp. z o.o. Na terenie o powierzchni 5,430 tysięcy metrów kwadratowych ma powstać 190-metrowy wieżowiec, tzw. Srebrna Tower. Projekt miałby zostać sprzedany - zdaniem "GW" - za pomocą zarejestrowanej na Cyprze spółki Conarius.

Z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że spółka Srebrna działa od 1995 roku. Jej prezesem jest Małgorzata Kujda - według mediów - żona Kazimierza Kujdy, obecnego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zarządzie Srebrnej znajdują się też Janina Goss, od lat bliska współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także Jacek Cieślikowski (jak pisały media - kierowca szefa PiS).

Siedziba spółki Srebrna mieści się przy ulicy Srebrnej 16, w jednej z nieruchomości, którą w 1991 roku nabyła od skarbu państwa Fundacja Prasowa "Solidarność" (jednym z jej założycieli był Jarosław Kaczyński, ówczesny lider Porozumienia Centrum). Nieruchomość ta - podobnie jak budynek, gdzie mieści się obecnie siedziba PiS przy Nowogrodzkiej 84/86 - była częścią majątku likwidowanej na początku lat. 90. Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej RSW "Prasa - Książka - Ruch".

Informacja o powiązaniach z Jakubem R.

Politycy Platformy chcą też, żeby Morawiecki odniósł się do rzekomych relacji ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, jego zastępcy Macieja Wąsika oraz szefa CBA Ernesta Bejdy z Jakubem R. i jego rodziną.

Według Marcina Rudnickiego, to Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przedstawili Jakubowi R., Marcina Bajkę, ówczesnego szefa BGN. Brat Jakuba R. mówił też, że Ernest Bejda skontaktował się z Jakubem R. w sprawie działki "przy ul. Srebrnej w Warszawie, gdzie PiS ma nieruchomości" i "chodziło o jakieś przekształcenia" - miał to być rok 2009 lub 2010. Według brata Jakuba R., gdy ten nie chciał pomóc w sprawie działki przy ul. Srebrnej, Kamiński i Wąsik mieli do Jakuba R. o to pretensje, doszło nawet do bójki Jakuba R. i Wąsika.

Na początku marca premier oświadczył, że ma pełne zaufanie do ministra Mariusza Kamińskiego i ministra Macieja Wąsika. - Jestem przekonany, że jest tutaj próba bardzo nieuczciwego wplątania ministrów w temat, z którym nie mają nic wspólnego - ocenił.

PAP/kw/b