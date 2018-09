Po alkoholu przyjechał do szkoły policji. Został odwołany, nadal pracuje

Informacje

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie fot. CSP (zdj. ilustracyjne)

Za przyjechanie samochodem po spożyciu alkoholu na swoje zajęcia w szkole policyjnej wykładowca został wyrzucony ze służby. Wrócił dzięki decyzji Komendy Głównej Policji - ustalił tvn24.pl.

W styczniu, Pawła W., wykładowcę Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, po zjawieniu się w siedzibie policyjnej szkoły poddano dwukrotnemu badaniu alkomatem, po czym powiadomiono prokuraturę, że funkcjonariusz prowadził samochód po spożyciu alkoholu.

- Sprawa została przekazana policji, bo wartość, którą wykazał alkomat wskazywała na wykroczenie, a nie przestępstwo (między 0,2 a 0,5 promila - red.). Policja mogła to rozpatrywać jako delikt dyscyplinarny i jako wykroczenie, kierując sprawę do sądu – wyjaśnia tvn24.pl zastępca prokuratora rejonowego w Legionowie Katarzyna Ryniewicz-Smela.

Rozkaz zwolnienia ze służby

Na początku lutego komendant szkoły wydał rozkaz zwolnienia Pawła W. ze służby. Według informacji tvn24.pl, sprawa trafiła do biura kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji. - W obronę policjanta zaangażowała się funkcjonariuszka, która ma dobre dojścia do ministra Zielińskiego. Dzięki niej biuro kadr wydało korzystną dla funkcjonariusza decyzję i sprawie ukręcono łeb - mówi nasz informator zbliżony do policyjnej szkoły. - W opinii biura kadr rozkaz o usunięciu policjanta ze służby zawierał błędy formalne, co było podstawą do jego unieważnienia - tłumaczy inny rozmówca z KGP.

Rzeczniczka CSP Hanna Grochowska podkreśla w rozmowie z tvn24.pl, że po unieważnieniu rozkazu o usunięciu policjanta, komendant szkoły w Legionowie pod koniec czerwca po raz drugi wydał taki sam rozkaz. Tym razem Paweł W. się odwołał, więc w czasie rozpatrywania odwołania, mógł wrócić do pracy. Według naszych informacji, interwencja Komendy Głównej spowodowała, że we wrześniu, dziewięć miesięcy po zdarzeniu, wykładowca formalnie może nadal pracować. Policjant - jak potwierdza nam Grochowska - „pozostaje w służbie w Centrum Szkolenia Policji”, w którym "m.in. prowadzi zajęcia dydaktyczne ze słuchaczami".

Skandal bezkarności

- Jego powrót wywołał skandal, bo okazało się, że jest bezkarny. To fatalny przykład dla policjantów. W policji praca pod wpływem alkoholu jest surowo karana. Również w Legionowie słuchacze przyłapani na tym, że są "po spożyciu", są usuwani ze służby - zauważa nasz rozmówca.

Regulamin Centrum Szkolenia Policji zabrania słuchaczom przebywać w szkole "również w czasie niezwiązanym z wykonywaniem obowiązków służbowych, w stanie po użyciu alkoholu". Tylko w ciągu ostatniego roku - jak powiedziała nam rzeczniczka CSP - z tego powodu wyrzucono czterech funkcjonariuszy.

Komenda Główna Policji nie ujawnia uzasadnienia decyzji o przywróceniu Pawła W. do służby i odmawia komentarza, powołując się na trwające postępowanie odwoławcze.

- Do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, zgodnie między innymi z zasadami obiektywizmu i bezstronności, nie możemy wypowiadać się w kwestii rozstrzygnięcia sprawy, co byłoby z naszej strony naruszeniem zasad i stanowiło podstawę dla zainteresowanego do zaskarżenia wydanych decyzji - tłumaczy Wioletta Szubska z biura prasowego KGP.

Sprawa Pawła W. na wniosek CSP trafiła też do sądu. Joanna Adamowicz z biura Informacyjnego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga potwierdza, że Paweł W. jest obwiniony o dwa wykroczenia - kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu i podejmowanie czynności służbowych pod wpływem alkoholu wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości. Rozprawa jest wyznaczona na 17 października.

