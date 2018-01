Informacje

Reporter tvnwarszawa.pl relacjonował jedną tragedię, a tuż obok co najmniej kilkanaście osób "pracowało" na następną. - Na termometrze pięć stopni, a oni łowią ryby z lodu na zalewie Zegrzyńskim - alarmował.

Artur Węgrzynowicz znalazł się nad zalewem z powodu tragicznego wypadku, do którego doszło w czwartek przed południem na dojeździe do mostu w Zegrzu. Gdy zbierał się do powrotu, zobaczył zaskakujący widok.

- Termometr w samochodzie pokazuje, że na zewnątrz jest plus 5 stopni, a na lodzie widzę całkiem sporo wędkarzy, którzy sporo ryzykują - relacjonował.

Jak dodawał, o zalewie trudno nawet powiedzieć, że jest zamarznięty. Lód nie przypomina bowiem ślizgawki - topi się na tyle, że jest miękki i wędkarze zostawiają za sobą ślady, jak na śniegu. W wielu miejscach jest pokryty wodą. - Wędkarze twierdzą, czują się bezpiecznie. Argumentują, że lód ma około dziesięciu centymetrów - informuje Węgrzynowicz, który z nimi rozmawiał.

Jak dodaje, wszystko dzieje się w miejscu, w którym Narew łączy się z zalewem. - Przy brzegu woda sięga około 1,5 metra - zaznacza.

12 osób nie żyje

Podobne sytuacje często kończą się tragicznie. Tak jak we wtorek, 16 stycznia w Skarbimierzu w województwie opolskim, gdzie śmierć poniósł nastolatek.

Od początku roku w podobnych okolicznościach zmarło 12 osób.

Strażacy apelują, by zwracać szczególną uwagę na dzieci i młodzież bawiące się w pobliżu zbiorników wodnych.

I dodają, że gdy jesteśmy świadkami zarwania się pod kimś lodu, w pierwszej kolejności należy poinformować służby. Ewentualnej pomocy trzeba udzielać rozsądnie.

Jeśli lód pękł pod osobą poszkodowaną, to jest duże prawdopodobieństwo, że pęknie znów. Jeśli chcemy pomóc komuś wydostać się z wody, nie wchodźmy sami na lód, spróbujmy podać na przykład grubą gałąź lub szalik.

Osobę, którą uda się wydobyć na brzeg należy okryć czymś suchym, aby nie doszło do wyziębienia organizmu. W razie konieczności i w miarę umiejętności należy udzielić pierwszej pomocy.

Przede wszystkim zaś apelujemy: #NieWchodźNaLód

