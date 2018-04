Informacje

Płonie hala magazynowa przy ulic Łukasiewicza w Wołominie. - Na miejscu pracuje 15 zastępów straży - informuje straż pożarna. Początkowo podano, że pożar jest bardzo rozległy. Przed godziną 22 straż przekazała, że sytuacja się poprawia.



Do pożaru doszło około godziny 20. - Zgłoszenie otrzymaliśmy dokładnie o 20.18. Pali się hala o wymiarach 40 na 10 metrów - powiedział nam młodszy kapitan Daniel Kwiatkowski z komendy straży pożarnej w Wołominie.



- Na miejscu pracuje 12 zastępów, docierają kolejne jednostki, bo pożarem objęta jest cała hala. Strażacy cały czas prowadzą działania w obronie - opisywał około godziny 20.30. Dodał, że "na ten moment nie wiadomo, co mogło być składowane w hali". - Ale na pewno są to dość łatwopalne materiały, stąd tak duży pożar - stwierdził.

Przed godziną 22 Kwiatkowski powiedział, że "pożar powoli zostaje opanowany". - Na miejscu pracuje 15 zastępów, ale strażacy nie działają już "w obronie", ale gaszą pożar - doprecyzował.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

