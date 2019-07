Informacje

Jeszcze szersza strefa płatnego parkowania na Woli

Wraz z rozwojem Odolan w okolicy parkuje coraz więcej samochodów. Mieszkańcy się skarżą, więc burmistrz Woli zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich o objęcie Odolan Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Straż miejska interweniuje

Jak zwracają uwagę urzędnicy z Woli, problemem jest to, że kierowcy, którzy wjeżdżają i parkują na Odolanach, często robią to w sposób nieprawidłowy lub w miejscach niedozwolonych.

- Straż miejska bardzo często podejmuje interwencje związane z parkowaniem na Odolanach. W wielu przypadkach są to reakcje na zgłoszenia samych mieszkańców, którzy są zmęczeni notorycznym, nieprawidłowym parkowaniem samochodów pod ich oknami - informuje Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Dzielnica zwróciła się właśnie do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o objęcie całych Odolan strefą płatnego parkowania.

Wniosek jest reakcją na interpelację radnego dzielnicy Krystiana Wilka. - To wynik rozmów z mieszkańcami Odolan oraz własnych obserwacji. Jestem pewien, że uregulowanie tej kwestii, a także umożliwienie mieszkańcom zakupu abonamentu na preferencyjnych warunkach znacznie poprawią ich komfort oraz bezpieczeństwo - uważa Wilk.

Zakaz na Wschowskiej

Równolegle z wnioskiem o rozszerzenie strefy dzielnica zdecydowała się na wprowadzenie zakazu zatrzymywania się po południowej stronie ulicy Wschowskiej.

- W zeszłym tygodniu doszło w tym miejscu do pożaru, a straż pożarna miała problem z dojazdem na miejsce, spowodowany przez nieprawidłowo zaparkowane samochody - wyjaśnia Strzałkowski.

I dodaje, że nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona za kilka tygodni.

Napływ aut po otwarciu metra

Z kolei w lutym, dzielnica zwróciła o rozszerzenie strefy płatnego parkowania o okolice powstających stacji wolskiego odcinka II linii metra.



- Uważamy, że otwarcie stacji Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza zasadniczo zmieni sytuację komunikacyjną w tej części miasta. Transport publiczny stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców, a to pozwoli na podjęcie działań, które zmniejszą napływ samochodów na Wolę i dalej do centrum - wyjaśniał Strzałkowski.

- Chcemy grzecznie zachęcać "przybyszów" do przesiadki do komunikacji miejskiej, dlatego proponujemy, aby Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obejmowała teren do Prymasa Tysiąclecia, jak również wyspowo okolice stacji Księcia Janusza - wskazywał burmistrz.

Obecnie strefa Woli kończy się na Towarowej i Okopowej.

Jak przekazał nam rzecznik wolskiego urzędu Mariusz Gruza, dzielnica nie otrzymała jeszcze odpowiedzi ZDM-u.

