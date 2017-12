Platforma nie chce ulicy Kaczyńskiego. Będzie walczyć o Trasę Łazienkowską

Informacje

Aleja Armii Ludowej zmieniła nazwę na Lecha Kaczyńskiego



Na najbliższej sesji rady miasta przedstawiciele Platformy Obywatelskiej mają zamiar wprowadzić projekt uchwały, która zmieni nazwę ulicy Lecha Kaczyńskiego na Trasę Łazienkowską. Na drodze może stanąć nowelizacja ustawy o dekomunizacji.

Dotychczasowa aleja Armii Ludowej stała się ulicą Lecha Kaczyńskiego w wyniku decyzji Zdzisława Sipiery. Wojewoda zdekomunizował tę i blisko 50 innych nazw ulic przekonując, że ma taki obowiązek na mocy ustawy o dekomunizacji. Decyzja w tej sprawie zapadła 10 listopada. Teraz warszawska Platforma Obywatelska wraca do tej sprawy i chce znów zmienić nazwę ulicy.

- Zamiast Lecha Kaczyńskiego proponujemy Trasę Łazienkowską - mówi nam Aleksandra Gajewska, radna PO. - Mieszkańcy są bardzo niezadowoleni ze zmiany nazwy i oczekują od nas, jako od radnych, jakiś działań. Wybraliśmy Trasę Łazienkowską, bo to jest nazwa użytkowa, której mieszkańcy używają od lat. To nie jest kwestia polityczna, nie chodzi nam o zaognianie żadnych sporów, tylko wyjście naprzeciw oczekiwaniom warszawiaków - argumentuje.

PO przygotowała już projekt odpowiedniej uchwały w tej sprawie. Ma zostać wprowadzony na najbliższej sesji rady miasta, czyli 11 stycznia.

Potrzebna zgoda wojewody

Mimo że Platforma ma w radzie większość i głosowanie z pewnością pójdzie po jej myśli, wszystko wskazuje na to, że sprawa nie będzie prosta. W czwartek senatorowie przegłosowani bowiem nowelizację ustawy o dekomunizacji. Zakłada ona konieczność wyrażenia zgody przez Instytut Pamięci Narodowej i wojewodę na ponowną zmianę nazw zdekomunizowanych ulic.

W praktyce oznacza to, że nazwę Trasa Łazienkowska i tak będzie musiał zaakceptować Sipiera. Co jeśli się nie zgodzi? - Będziemy się odwoływać do sądu - zapowiada Gajewska.

Oprócz alei Armii Ludowej, wojewoda zmienił łącznie blisko 50 innych nazw ulic. Sylwestra Bartosika zmieniła nazwę na Grzegorza Przemyka, Zygmunta Modzelewskiego - na Jacka Kaczmarskiego, Wincentego Rzymowskiego nazywa się teraz ulicą Przemysława Gintrowskiego a ul. Antoniego Kacpury (Rembertów) - Stefana Melaka.

Rada miasta, głosami Platformy Obywatelskiej, postanowiła zaskarżyć wszystkie decyzje o zmiany nazwy do sądu administracyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ O INNYCH ZMIANACH

Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 1/3 Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 1/3 TVN24

Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 1/3 Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 2/3 Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 2/3 TVN24

Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 2/3 Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 3/3 Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 3/3 TVN24

Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 3/3 Czy dekomunizacja ulic jest potrzebna? 1/3 TVN24

kw/b