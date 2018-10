Informacje



Zamiast asfaltu - stoliki, urządzenia do ćwiczeń i nowe ławki. Tak zmieniło się podwórko na Muranowie przy Edelmana 5. Kolejne adresy są w trakcie metamorfozy.

Śródmiejscy urzędnicy pochwalili się właśnie zmianami, jaki przeszło podwórko przy Edelmana 5 (dawna Lewartowskiego).

"W miejsce morza asfaltu pojawiły się stoliki do szachów, stół do ping-ponga, a także urządzenia do ćwiczeń street workout. Osoby szukające wytchnienia mogą skorzystać z 19 wygodnych ławek, z których 10 tworzy efektowny, skryty w cieniu pergoli "amfiteatr". Całość dopełniają elementy małej architektury (takie jak stojaki na rowery czy kosze na śmieci) wraz z nowym systemem oświetlenia" – przekonują.

Wiosną przyszłego roku plac ma być wzbogacony o nowe rośliny. Ma być ponad dwa tysiące nasadzeń. Koszt inwestycji to 665 tysięcy złotych.

Więcej podwórek

Trwają też prace w innych miejscach Muranowa, które na podwórkach obejmują wymianę nawierzchni dróg dojazdowych i chodników, budowę oświetlenia, ale też ustawienie ławek, trzepaków, stojaków na rowery i koszy na śmieci, czy tworzenia placów zabaw.

Zmiany mają objąć podwórka przy Dzielnej 7, 7A i. Nowolipki 12, Edelmana 18-22 i Miłej 15, 17 oraz Anielewicza 15-17 i Karmelickiej 15. Na podwórku przy Zamenhofa 10, 10A i Nalewki 5 poza placem zabaw powstanie ponadto strefa dedykowana seniorom.

