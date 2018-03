Plac Krasińskich zamykają w niedzielę. Dwa tygodnie później Miodową

Informacje

Zmiany w ruchu na placu Krasińskich fot. Urząd Miasta

"Od niedzieli 11 marca zamknięty dla ruchu będzie plac Krasińskich pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Świętojerską i Długą. Jadący Bonifraterską będą musieli się rozjechać w prawo lub w lewo w Świętojerską" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich. Podobnie będą musieli zrobić kierowcy dojeżdżający Miodową do skrzyżowania z Długą.

Od strony Świętojerskiej możliwy będzie tylko dojazd do parkingu podziemnego pod placem. Objazd zostanie poprowadzony Świętojerską, Andersa, przez plac Bankowy i dalej Senatorską.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy. 116 i 178 oraz N44 w kierunku placu Zamkowego pojadą Świętojerską, Andersa i Senatorską. W przeciwną stronę będą zaś kursować Miodową, Kapucyńską, aleją Solidarności, Andersa i Świętojerską.

Podobnymi trasami będzie kursowała linia 180.

Linia 222 zostanie wydłużona. Z placu Bankowego pojedzie Andersa, Świętojerską, Bonifraterską i Międzyparkową, Słomińskiego, Szymanowską, Zakroczymską do Konwiktorskiej.

Autobusy linii 503 będą dojeżdżały do krańca BIELAŃSKA.

Linia 518 pojedzie Senatorską na plac Bankowy i dalej będzie kursowała ulicami Andersa i Mickiewicza.

Jeszcze więcej utrudnień

Utrudnień muszą spodziewać się także piesi. Prace na chodnikach zostaną podzielone na dwa etapy. W pierwszym otwarty będzie chodnik po stronie Pałacu Krasińskich, a prace będą odbywały się po drugiej stronie. W kolejnym etapie będzie na odwrót. "Natomiast na skrzyżowaniach z ulicami Świętojerską i Długą czynne będą przejścia dla pieszych przez jezdnie placu tylko po jednej stronie. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez miesiąc" – informuje ZDM.

Kolejną sporą zmianą będzie wyłączenie z ruchu Miodowej pomiędzy Senatorską a Długą. Ta operacja rozpocznie się 25 marca. Prace w tym miejscu potrwają do połowy maja. W trzecim etapie kolejno zamykane będą skrzyżowania ze Świętojerską, Długą i Senatorską.

