- Przy samolocie jest policja, stanął też dźwig. Rozbiórka rozpoczęła się od demontażu skrzydła – relacjonował około godziny 9.30 Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl.

Informacje potwierdza powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Kłosowski.

- Konstrukcja będzie wywożona w częściach, po południu albo wieczorem, gdy będzie mniejszy ruch - zaznacza Kłosowski.

Jak podkreśla, pieniądze na operację dało miasto, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wynajął firmę, która się tym zajmuje. - To koszt około 50 tysięcy złotych. Będziemy dochodzili zwrotu od właściciela konstrukcji - zapowiada Kłosowski.

- Mamy nadzieję, że warszawiacy już jutro tego samolotu nie zobaczą - powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy w relacji na żywo na Facebooku z placu Defilad.

Rozbiórka po decyzjach

Biały IŁ "wylądował" na placu Defilad w wakacje. Niedługo potem PINB stwierdził, że jest samowolą budowlaną niezgodną z planem zagospodarowania przestrzennego i powinien zostać usunięty. Decyzja nadzoru została wydana we wrześniu, ale obiektu nie można było zlikwidować, ponieważ jedna ze stron odwołała się od postanowienia do wyższej instancji, czyli inspektora wojewódzkiego.

W styczniu pisaliśmy, że ten podtrzymał decyzję swojego powiatowego odpowiednika. Teraz PINB informuje, że minął 30-dniowy termin, w którym właściciel samolotu mógł się odwołać od tej decyzji. Nie zrobił tego, więc we wtorek rano firma działająca na zlecenie urzędników przystąpiła do pracy

Wylądował na zreprywatyzowanej działce

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, samolot stanął na prywatnej działce, zwróconej w ramach reprywatyzacji Tadeuszowi Kossowi. Obiekt wzbudził duże kontrowersje. Władze Warszawy szybko uznały, że jest samowolą budowlaną i zgłosiły sprawę nadzorowi budowlanemu.

Właściciel obiektu zapewniał, że go usunie, ale słowa nie dotrzymał. Mimo deklaracji przygotowania do uruchomienia punktu gastronomicznego trwały w najlepsze. IŁ został odpowiednio pomalowany, otoczono go ogródkiem, a przy wejściu zamontowano nawet tablicę z menu.

