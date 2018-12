PiS współrządzi w Rembertowie, reszta dzielnic zapewne dla KO

Informacje

Urząd Dzielnicy Rembertów fot. UD Rembertów

Rembertów to na razie jedyna dzielnica, którą współrządzić będzie PiS - w piątek, przy wsparciu radnych tej partii, wybrana została nowa burmistrz Agnieszka Kądeja ze stowarzyszenia "Lepszy Rembertów". W pozostałych dzielnicach udział we władzy przypadnie zapewne Koalicji Obywatelskiej.

Październikowe wybory w Warszawie wygrała Koalicja Obywatelska, która zwyciężyła także w większości dzielnic. Wyjątkiem jest Praga Północ, gdzie najwięcej swoich radnych (9 na 23) wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Na razie jednak - jak wynika z ustaleń w dzielnicach - to Rembertów jest jedynym miejscem, gdzie PiS-owi udało się zbudować większość koalicyjną.

Informacje o ustaleniach piątkowej sesji rady dzielnicy Rembertów potwierdził Zbigniew Cierpisz (PiS), który został wybrany wiceburmistrzem Rembertowa. Burmistrzem będzie natomiast Agnieszka Kądeja z "Lepszego Rembertowa", która funkcję tą sprawowała w latach 2010-2013. Jej drugim zastępcą, obok Cierpisza, został dotychczasowy burmistrz - Mieczysław Golónka z "Forum dla Rembertowa".

Zadowolenie z piątkowych rozstrzygnięć wyraził szef klubu PiS w radzie m.st. Warszawy Cezary Jurkiewicz. - Cieszę się. Sąsiaduję z Rembertowem, mieszkam w Wawrze. Liczę, że hasło pana prezydenta Trzaskowskiego z kampanii wyborczej "Warszawa dla wszystkich" sprawdzi się w stu procentach w tej dzielnicy - podkreślił Jurkiewicz.

W Rembertowie doszło do porozumienia między PiS oraz dwoma klubami lokalnych działaczy: Forum dla Rembertowa oraz Lepszy Rembertów. Do koalicji dołączyło też dwóch radnych, którzy do rady dzielnicy dostali się z komitetu wyborczego "Rembertów Bezpośrednio". To Józef Melak (brak posła PiS Andrzeja Melaka i zmarłego w katastrofie smoleńskiej Stefana Melaka) oraz Michał Kaczyński.

Koalicje w dzielnicach

Informacje Badał katastrofę smoleńską, został wiceburmistrzem Bemowa Urszula Kierzkowska została nowym burmistrzem Bemowa. Jednym z jej zastępców będzie znany specjalista do spraw badania katastrof lotniczych Maciej Lasek.... WIĘCEJ »

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska) dysponuje samodzielną większością w sześciu z 18 dzielnic Warszawy: na Pradze Południe, Woli, Ursynowie, Wilanowie, w Śródmieściu i Mokotowie. W pozostałych 11 dzielnicach powstają koalicje z lokalnymi komitetami.

Na Bemowie burmistrzem została Urszula Kierzkowska (w przeszłości m.in. burmistrz Woli, Ursynowa i Ursusa), a jednym z jej zastępców - były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, obecnie radny sejmiku Mazowsza Maciej Lasek (KO). W dzielnicy tej doszło do porozumienia między Koalicją Obywatelską a radnymi, którzy startowali w komitetu "Wybieramy Bemowo" byłego, związanego niegdyś z PO, burmistrza Jarosława Dąbrowskiego.

Na Białołęce Koalicji Obywatelskiej udało dogadać się z komitetem "Razem dla Białołęki", a burmistrzem został Grzegorz Kuca z KO (w przeszłości wiceburmistrz Bemowa). Bielanami współrządzą: Koalicja Obywatelska i komitet "Razem dla Bielan" (burmistrzem wybrano dotychczasowego, związanego z lewicą wieloletniego wiceburmistrza Grzegorza Pietruczuka).

Kilka tygodni temu KO zawiązała też koalicję ze stowarzyszeniem "Ochocianie", a fotel burmistrza na drugą kadencję powierzono Katarzynie Łęgiewicz. Z "Ochocian" wywodzi się też była kandydatka ruchów miejskich na prezydenta Warszawy Justyna Glusman, która zdecydowała się na współpracę z prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim i w ratuszu odpowiadać ma m.in. za walkę ze smogiem.

Na Targówku, dzięki koalicji z KO, swój urząd w dalszym ciągu sprawować będzie burmistrz Sławomir Antonik (komitet "Mieszkańcy Bródna - Targówka - Zacisza"), który również próbował swych sił w październikowych wyborach prezydenta Warszawy.

W Ursusie Koalicja Obywatelska porozumiała się ze Stowarzyszeniem Obywatelskim w Ursusie, a burmistrzem wybrano Bogdana Olesińskiego (KO), który w przeszłości pełnił już ten urząd w latach 2006-2010 (w kolejnej kadencji był burmistrzem Mokotowa).

We Włochach, dzięki porozumieniu między KO a komitetem "Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy", burmistrzem został wybrany były wiceburmistrz Bielan Artur Wołczacki (KO).

W Wesołej Koalicja Obywatelska nawiązała współpracę z komitetem "Tak Wesoła", a burmistrzem dzielnicy będzie dotychczasowy wiceburmistrz Marian Mahor (KO).

Część burmistrzów wybrano też w tych dzielnicach, gdzie Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość. Rafał Miastowski, były burmistrz Wilanowa i Bielan, został burmistrzem Mokotowa. Wilanowem trzecią kadencję będzie rządził Ludwik Rakowski, który pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego sejmiku woj. mazowieckiego. W Śródmieściu burmistrzem pozostanie Krzysztof Czubaszek (KO).

Reszta po weekendzie

Na przyszły tydzień zaplanowane są z kolei sesje m.in. na Pradze Południe (stanowisko utrzyma prawdopodobnie obecny burmistrz Tomasz Kucharski z KO), Ursynowie (burmistrzem ma pozostać Robert Kempa z KO) oraz na Woli (dzielnicą ma w dalszym ciągu rządzić Krzysztof Strzałkowski z KO).

Po weekendzie rozstrzygnięć można spodziewać się ponadto na Pradze Północ, gdzie - jak wynika z rozmów PAP z politykami stołecznej PO - ma dojść do porozumienia między Koalicją Obywatelską, SLD oraz komitetem "Kocham Pragę". Na stanowisko burmistrza szykowana jest była burmistrz Białołęki (2016-2018) Ilona Soja-Kozłowska.

Do obsadzenia jest ponadto stanowisko burmistrza Żoliborza, gdzie ma dojść do współpracy między KO a stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze. W Wawrze na funkcję burmistrza Koalicja Obywatelska rekomendowała Norberta Szczepańskiego (współrządzić mają KO oraz komitet "Razem dla Wawra").

Czytaj także: Kto za co będzie odpowiadał? Trzaskowski przedstawił swoją ekipę

Robert Soszyński nowym zastępcą prezydenta Robert Soszyński nowym zastępcą prezydenta TVN24

Robert Soszyński nowym zastępcą prezydenta Trzaskowski o swojej prezydenturze Trzaskowski o swojej prezydenturze TVN24

Trzaskowski o swojej prezydenturze Trzaskowski o swoim zastępcy Pawle Rabieju Trzaskowski o swoim zastępcy Pawle Rabieju TVN24

Trzaskowski o swoim zastępcy Pawle Rabieju Renata Kaznowska zastępcą prezydenta Warszawy Renata Kaznowska zastępcą prezydenta Warszawy TVN24

Renata Kaznowska zastępcą prezydenta Warszawy Michał Olszewski zastępcą prezydenta Michał Olszewski zastępcą prezydenta TVN24

Michał Olszewski zastępcą prezydenta Robert Soszyński nowym zastępcą prezydenta TVN24







kk/PAP