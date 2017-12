"Pirotechnika nie wybacza głupoty". Zobacz, jak odpalać fajerwerki

Informacje

"Nie sięgaj po pirotechnikę po alkoholu, zawsze czytaj instrukcję obsługi, bądź ostrożny" - przed sylwestrem i Nowym Rokiem policja przygotowała dekalog bezpiecznego korzystania ze sztucznych ogni. - Niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może prowadzić do wypadku i skutkować uszkodzeniem ciała - ostrzegają funkcjonariusze.



W teorii i w praktyce funkcjonariusze wyjaśnili, jak prawidłowo posługiwać się materiałami pirotechnicznymi. W czwartek zorganizowali konferencję prasową, na której zaprezentowali właściwe odpalanie petard i innych popularnych w Sylwestra materiałów. Na pokazie obecny był też wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.



- Podczas imprezy ludzie raczej się bawią i patrzą w przyszłość, a nie zastanawiają nad tym, co dzieje się w danej chwili. Dlatego chcieliśmy apelować o rozsądek. O to, żeby się bawić, witać Nowy Rok w zdrowiu, szczęściu, radości, ale i przy zachowaniu zdrowego rozsądku - powiedział.

- Na czas sylwestra i Nowego Roku stołeczna policja dedykuje około dwa i pół tysiąca funkcjonariuszy. Samo zabezpieczenie imprezy na placu Bankowym to około tysiąc funkcjonariuszy. Będziemy się starali, żeby było nie tylko radośnie, ale i bezpiecznie - dodał Paweł Dobrodziej, szef stołecznej policji.

Dekalog korzystania z pirotechniki

Policja przypomina, że petardy i fajerwerki to materiały wybuchowe, dlatego przy ich używaniu należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby je utrwalić, przygotowano specjalny dekalog użytkowania pirotechniki.

W pierwszym punkcie zaznaczono, aby używać środków pirotechnicznych tylko z pewnego źródła, właściwie przechowywanych, z oznaczeniem producenta i polską instrukcją obsługi. W drugim - aby zawsze, ze zrozumieniem tę instrukcję przeczytać i stosować się do jej zaleceń.

"Pirotechnika nie jest dla dzieci! Brak ostrożności może pozostawić straszny ślad na całe życie!" - czytamy w trzecim punkcie.

Fajerwerki tylko dla dorosłych

Dalej policja apeluje między innymi o to, aby nie używać "samoróbek", odpalać pirotechnikę tylko na otwartej przestrzeni i nigdy nie sięgać po nią po alkoholu. "Twój opóźniony czas reakcji może być przyczyną tragedii" - ostrzegają.

"Nigdy nie strzelaj z ręki! Nie pochylaj się nad ładunkami, bo możesz stracić palce lub głowę. Nie strzelaj wśród ludzi! Zadbaj, aby publiczność stała w bezpiecznej odległości" - przestrzegają policjanci w kolejnych punktach. A na koniec piszą wprost: "niewłaściwe obchodzenie się ze środkami pirotechnicznymi grozi kalectwem, bo pirotechnika nie wybacza błędów i głupoty".

Dodatkowo, funkcjonariusze przypominają, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Kontrole Straży Miejskiej

Gdzie powinniśmy kupić materiały pirotechniczne, aby mieć pewność, że pochodzą z pewnego źródła? W tym z kolei pomaga Straż Miejska. Funkcjonariusze rozpoczęli właśnie kontrole stoisk handlowych z petardami i fajerwerkami.

Mundurowi weryfikują, czy wyroby mają odpowiednie atesty, dołączoną instrukcję obsługi w języku polskim, a opakowania nie mają wad mechanicznych - nie są uszkodzone lub naruszone. Ponadto sprawdzają, czy osoby handlujące mają pozwolenie zarządcy na zajęcie danego terenu. I przypominają sprzedawcom o bezwzględnym zakazie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych osobom poniżej osiemnastego roku życia.

