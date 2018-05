Pijany prowadził auto, dachował

Informacje

Wypadek na Wisłostradzie Robal, Kontakt 24

Niebezpieczne zderzenie w pobliżu mostu Łazienkowskiego. Kierowca opla prowadził pod wpływem alkoholu, zderzył się z innym autem, a następnie dachował. Do szpitala przewieziono dwie osoby. Pierwszą informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.



Do zdarzenia doszło w sobotę na ulicy Solec w pobliżu wjazdu na most Łazienkowski. Policjanci otrzymali zgłoszenie przed godziną 20.

- Zderzyły się dwa samochody osobowe: opel oraz renault, które jechały w kierunku Mokotowa. W wyniku zderzenia ten pierwszy pojazd dachował - relacjonował podkom. Piotr Świstak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Ranni

Kierowca opla kierował pod wpływem alkoholu. - Wydmuchał półtora promila - powiedział policjant.

W wyniku zderzenia do szpitala trafiły dwie osoby. - Byli to pasażerowie opla. Na miejscu w dalszym ciągu pracują funkcjonariusze, którzy badają dokładne okoliczności zdarzenia - mówił przed godziną 21:30 podkom. Świstak.

CZYTAJ TEŻ NA STRONIE KONTAKT 24

bkol//ank