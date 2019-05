Informacje

W Alejach Jerozolimskich doszło do wypadku z udziałem pieszej i nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Piesza została ranna.

Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie po godzinie 15. Do wypadku doszło na wysokości wejścia do stacji Warszawa Śródmieście.

- Doszło do potrącenia pieszej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoba niepełnoletnia jechała hulajnogą i uderzyła w osobę pieszą - informuje Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Dodaje, że kobietę przewieziono do szpitala. Na miejsce wezwani zostali rodzice nastolatka. - Policjanci kończą już czynności. Sprawa zostanie przekazana dalej do Komendy Rejonowej w Śródmieściu - zaznaczyła.

Jak zderzenie dwójki pieszych

- W miejscu potrącenia stoją trzy hulajnogi. Nastolatek jechał razem z kolegami - mówi Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Do podobnej sytuacji doszło w połowie kwietnia na Krakowskim Przedmieściu. Nastolatek na elektrycznej hulajnodze zderzył się z Czeszką. Kobieta również została ranna. Policjanci stwierdzili wówczas, że winną tej sytuacji była piesza. Została ukarana mandatem.

Sprawa wywołała dyskusję na temat przepisów. Okazało się, że polskie prawo nie nadąża za rosnącą popularnością nowych środków transportu. w tym elektrycznych hulajnóg i traktuje ich użytkowników tak samo, jak pieszych. Nie tylko zezwala na jazdę po chodniku, ale wręcz zabrania korzystania z jezdni.

Zdarzenie z Krakowskiego Przedmieścia w świetle przepisów zostało potraktowane, jak sytuacja, gdy wpadną na siebie dwaj przechodnie. I nie zmieniło tego ani to, że jedna z tych osób poruszała się z dużą prędkością, ani to, że druga trafiła do szpitala.

Zapowiadają zmianę przepisów

Po tym incydencie Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany w przepisach. Rzecznik resortu Szymon Huptyś zapowiedział, że władze chcą by Polska była jednym z pierwszych krajów, który ureguluje te kwestie - Za kilka tygodni pokażemy projekt ustawy. Myślę, że będzie to na przełomie maja i czerwca - mówił.

Dodał, że resort będziemy dążył do wypracowania "optymalnego rozwiązania prawnego", pozwalającego na korzystanie z elektrycznych hulajnóg, "przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych".

O konieczności wprowadzenia zmian w przepisach mówiła też minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. - Sugerowałabym przeniesienie hulajnóg z chodników wyłącznie na ścieżki rowerowe; do tego obowiązek jazdy w kasku i określenie minimalnego wieku użytkownika – zaproponowała.

"Potencjalne zagrożenie"

O tym, że jazda na elektrycznych hulajnogach może stwarzać zagrożenie, pisaliśmy na tvnwarszawa.pl już w ubiegłym roku. "Poruszający się po chodniku na hulajnodze z prędkością do 25 km/h stanowią potencjalne zagrożenie zwłaszcza dla bezpieczeństwa pieszych. Z tegoż względu promowanie przemieszczania się za pomocą hulajnóg (szczególnie elektrycznych) powinno być poprzedzone uregulowaniem zasad korzystania z tych urządzeń" - pisała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych, który zgłosił postulat uruchomienia miejskiego systemu wypożyczalni elektrycznych hulajnóg.

Wiceprezydent zapewniała wówczas, że Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o przyspieszenie prac nad regulacjami prawnymi w zakresie urządzeń transportu osobistego, w tym hulajnóg.

Piesza została potrącona przez osobę na hulajnodze



