"Pies tropiący potwierdził obecność pytona". Są nowe ślady

Poszukiwania pytona tygrysiego, którego wylinkę znaleziono w okolicach Piaseczna, nadal trwają. W piątek do akcji przystąpił pies tropiący. Jak podają przedstawiciele fundacji Animal Rescue Polska, potwierdził bytność gada i znalazł nowe ślady.

W piątek pytona szukało około 30 osób. To przedstawiciele fundacji Animal Rescue Polska z lekarzem weterynarii, dwa policyjne patrole, przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i WOPR. W poszukiwaniach uczestniczyli także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinach (województwo wielkopolskie), którzy przyjechali z psem tropiącym.

- Pies potwierdził bytność pytona. Zapach wylinki zgadzał się z miejscami, które wcześniej uznawaliśmy za ślady węża. Pies dziś też je wskazał - powiedział nam Dawid Fabjański z Animal Rescue Polska. - Znalazł też odchody, które według lekarza weterynarii mogą być odchodami węża, ale to potwierdzą jeszcze badania genetyczne, które przeprowadzi SGGW - dodał.

Poszerzą obszar poszukiwań

Fabjański poinformował też, że działania prowadzone do tej pory dotyczyły terenu między miejscowościami Gassy a Ciszycą, czyli tam, gdzie przed blisko dwoma tygodniami znaleziono wylinkę. - Teraz pewnie będziemy je rozszerzać, ale nie wiemy jeszcze o jak duży teren - podał.

Fundacja ma podsumować dotychczasowe działania i wydać komunikat prasowy.

Miejsce znalezienia wylinki fot. Google Maps

Wylinka węża została znaleziona nad Wisłą w weekend 7-8 lipca. Wciąż nie wiadomo, jak się tam znalazła. Szeroka akcja poszukiwawcza rozpoczęła się dzień później (w poniedziałek). Do działań ruszyli m.in. policjanci, ratownicy WOPR-u i przedstawiciele fundacji Animal Rescue Polska. Podczas poszukiwań znajdowano ślady, które według poszukiwaczy, mogły być pozostawione przez węża. Jeden z wędkarzy miał też powiedzieć, że widział węża, który w okolicach Otwocka rzucił się na bobra.



Na stronie policji - zarówno piaseczyńskiej, jak i stołecznej - cały czas znajduje się komunikat z ostrzeżeniem. "Policjanci patrolują okolice zarówno z lądu, jak i przy udziale policjantów z komisariatu rzecznego" - czytamy w informacji. Zaapelowano też, aby każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, zgłaszał je do policji (tel. 22 604 52 13) albo do Fundacji Animal Rescue Polska (22 350 66 91).

kw