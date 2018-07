Pierwszy w Warszawie podziemny przystanek tramwajowy. Jest zgoda

Informacje

Wizualizacja węzła przesiadkowego fot. Urząd Miasta

- Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2019 roku, a zakończenie prac przewidziano na drugą połowę roku 2022 - poinformował Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

"To ważny element"

I zapewnił, że przez cały czas trwania prac dworzec Zachodni będzie dostępny dla pasażerów.

- Budowa węzła przesiadkowego przy największej stacji kolejowej w Polsce pod względem wielkości ruchu pasażerskiego, w przyjazny i wygodny dla pasażerów sposób zintegruje szynową komunikację miejską z koleją. To ważny element realizacji naszej strategii, której celem jest dalszy rozwój komunikacji tramwajowej w stolicy - mówi Wojciech Bartelski, prezes zarządu Tramwajów Warszawskich.

Dzięki podpisanemu dokumentowi otwiera się droga do budowy podziemnego przystanku tramwajowego wraz z konstrukcją dla przyszłego tunelu pod zmodernizowaną stacją Warszawa Zachodnia. To będzie część trasy planowanej z Woli do Wilanowa.

Przystanki i tunele fot. Urząd Miasta

Ponad 12 kilometrów

Trasa będzie biegła od Grójeckiej wzdłuż Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W okolicach Parku Zachodniego tramwaje wjadą do tunelu, którym dotrą do podziemnego przystanku Dworzec Zachodni, który zostanie zbudowany na głębokości niemal 15 metrów poniżej poziomu torów kolejowych.

Łączna długość tras, które powstaną w ramach budowy połączenia tramwajowego Warszawa Zachodnia – Wilanów przekroczy 12 km, a na trasie będzie 49 peronów. Nowa linia tramwajowa do Wilanowa pobiegnie od Dworca Zachodniego ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r, na skraju Pola Mokotowskiego, a dalej ulicami: Rakowiecką, Belwederską i Sobieskiego. Tramwaje Warszawskie zaplanowały także budowę dwóch odgałęzień: w ciągu ul. Gagarina, na Sielce i w ciągu ul. św. Bonifacego na Stegny.

"Po zakończeniu przez kolejarzy modernizacji stacji Warszawa Zachodnia trasa zostanie przedłużona na Wolę i Bemowo, najpierw przez ul. Krzyżanowskiego, a potem przez Ordona" - podają urzędnicy.

