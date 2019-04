Informacje

Pierwsze frezowanie w tym roku:

utrudnienia na Radzymińskiej

Etap 1 - objazd zamkniętego odcinka ulicy fot. ZDM 2/2 Etap 2 - objazd zamkniętego odcinka ulicy fot. ZDM



Już dziś wieczorem zaczną się utrudnienia w rejonie skrzyżowania Radzymińskiej, Łodygowej i Młodzieńczej.

Do frezowania w tym roku przewidziana jest między innymi Radzymińska. W pierwszym etapie dla ruchu zamknięta będzie jej wschodnia jezdnia. Kierowcy będą się poruszać w obu kierunkach drugą jezdnią. W kierunku Marek przejazd możliwy będzie przez przewiązkę na wysokości ulicy Gniazdowskiej. Natomiast na właściwą jezdnię kierowcy wrócą przy ulicy Mroźnej.

Łodygowa nie będzie w tym czasie miała połączenia z Radzymińską. Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, objazd zostanie poprowadzony ulicami Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Swojską, Janowiecką lub Tarnogórską i dalej Tużycką i Potulicką. Kierowcy jadący Młodzieńczą będą mogli skręcić w prawo, lub w lewo, natomiast nie przejadą na wprost.

Z kolei kierowcy jadący Radzymińską od strony Pragi nie będą mogli skręcić w lewo, w Młodzieńczą. Taką możliwość będą mieć tylko autobusy. Kierowcy będą mogli skręcić w ulicę Krynoliny i Kolejarską wrócić na Młodzieńczą.

W tym czasie zmienią się trasy autobusów 145, 345 i N62, które pojadą ulicami Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Swojską i Janowiecką.

Drugi etap prac

Pierwszy etap potrwa do czwartku, 2 maja, do godziny 21:00, po czym drogowcy od razu przejdą do drugiego. Zamknięta zostanie zachodnia jezdnia Radzymińskiej, a ruch w obydwu kierunkach odbywać się wschodnią. Kierowcy poruszający się w kierunku Pragi, pojadą na wschodnią jezdnię przez przewiązkę, przed skrzyżowaniem z ulicą Mroźną, natomiast na właściwą jezdnię wrócą przed ulicą Określoną.

Dostępny będzie skręt z Radzymińskiej w Mroźną. Jednak, jak podaje ZDM, nie będzie można wyjechać z tej ulicy na Radzymińską.

Młodzieńcza będzie zamknięta od Łasińskiej. Kierowcy jadący od strony Marek skręcą w ulicę Krynoliny i Kolejarską dojadą do Młodzieńczej. Nie będzie możliwości skrętu w lewo, w Łodygową. Objazd ulicami Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Swojską, Janowiecką lub Tarnogórską i dalej Tużycką i Potulicką.



Jadący Łodygową, dojadą do skrzyżowania z Radzymińską, ale będą musieli skręcić w prawo lub lewo.

W trakcie tego etapu autobusy linii 145 i 512 pojadą Gilarską, Samarytanką i Jórskiego. Natomiast autobusy linii 527 będą kursowały ulicami Św. Wincentego, Borzymowską i Trocką.

Wszystkie prace zakończą się w niedzielę, 5 maja do godziny 4:00.

