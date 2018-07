Pierwsza strefa biletowa ma być większa. Znikną niektóre "siedemsetki"

Informacje

Jeśli rada miasta opowie się za przyjęciem uchwały, zmiany będą obowiązywały od 1 września.

Dotąd w skład pierwszej strefy biletowej weszły dwie podwarszawskie gminy - Łomianki i Marki. W 20 sąsiednich gminach, które przystąpiły do programu "Warszawa+", wkrótce będzie dostępny Bilet Metropolitalny.

Teraz Izabelin i Konstancin-Jeziorna chcą zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego poprzez zmniejszenie cen biletów.

Zmiany w finansowaniu linii

Jak czytamy w projekcie uchwały przygotowanym na czwartkową sesję, radni Konstancina-Jeziorny i Izabelina podjęli już uchwały upoważniające ich władze do rozpoczęcia procesu włączenia gmin do pierwszej strefy. Dodatkowo deklarują zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.

Obecnie przez Izabelin przejeżdżają linie 708, N58, L-7 i L18. Przez Konstancin-Jeziornę kursują autobusy linii 700, 710, 724, 725, N50, L14, L15, L16, L21, L24, L28 i L42.

Z gminnych budżetów finansowane jest 40 procent kosztów funkcjonowania linii strefowych na ich obszarze. Poza tym sumy te pokrywają 80 procent kosztów funkcjonowania linii strefowych uzupełniających i całość kosztów linii nocnych.

Zgodnie z zapisami uchwały wejście do pierwszej strefy biletowej oznacza zwiększenie dofinansowania linii strefowych z 40 procent ze środków gminnych do 60. Poza tym urzędnicy zastrzegają konieczność zmian w numeracji linii 700, 708 i 725, jeśli ich trasa w całości będzie przebiegała w granicach pierwszej strefy.

Mniej aut, lepiej dla środowiska

Twórcy uchwały argumentują konieczność włączenia obu gmin do pierwszej strefy, między innymi tym, że wielu mieszkańców własnymi autami dojeżdża codziennie do pracy do stolicy. A to powoduje korki i zwiększa koszty utrzymania stołecznych dróg.

Poza tym wskazują też na walory turystyczne tych miejsc i ważne placówki medyczne na ich terenie.

"Gmina Izabelin stanowi bezpośrednie zaplecze dla Puszczy Kampinoskiej, miejsca weekendowego wypoczynku warszawiaków. Na jej terenie znajduje się też ważny ośrodek dla dzieci niewidomych. Konstancin-Jeziorna jest natomiast jedynym na Mazowszu uzdrowiskiem, w którym zlokalizowane są specjalistyczne ośrodki lecznicze i rehabilitacyjne" - wyjaśniają autorzy uchwały.

Ich zdaniem zwiększenie roli transportu miejskiego przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które jest cennym walorem tych okolic.

