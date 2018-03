Pierwsza niedziela bez zakupów. Sprawdź, jak pracują centra handlowe

Informacje

Niedziele wolne od handlu w najbliższych miesiącach TVN24 BIŚ

11 marca to pierwsza niedziela, kiedy zaczyna obowiązywać ograniczenie handlu. Są jednak miejsca, gdzie zakaz nie obowiązuje. Długa lista wyjątków sprawia, że większość galerii handlowych będzie dziś otwarta. Większych zakupów jednak tam nie zrobimy. Czynne będą za to restauracje, kawiarnie, kina, apteki, cukiernie czy punkty z prasą i biletami.

Informacje Pierwsza od dekady duża galeria otwarta. Odnotowano już pierwsze kradzieże 64 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, 200 sklepów, 11 sali kinowych i ponad 2 tysięcy miejsc parkingowych - to wszystko oferuje Galeria Północna.... WIĘCEJ »

Ustawa ograniczająca handel dopuszcza wiele wyjątków. W każdą niedzielę z "zakazem handlu" normalnie pracować będą stacje benzynowe, apteki, piekarnie, restauracje i kawiarnie, sklepy z pamiątkami czy punkty sprzedaży prasy i biletów komunikacji miejskiej. Możliwy ponadto będzie handel także w sklepach spożywczych, w których sprzedaż właściciel prowadzi "we własnym imieniu i na własny rachunek".

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała kontrole mające sprawdzić, czy rzeczywiście przestrzegane są przepisy dotyczące zakazu handlu. Kontrolerzy PIP mogą nałożyć na łamiących zakaz karę finansową, która wyniesie co najmniej tysiąc złotych. W przypadkach, gdy inspektor uzna naruszenie przepisów na dużą skalę, będzie on mógł skierować wniosek do sądu o ukaranie grzywną, nawet do 100 tysięcy złotych.

Otwarte centra handlowe

Część centrów handlowych będzie dziś czynna. Nie kupimy w nich co prawda ubrań, dodatków, kosmetyków czy elektroniki. Nie odwiedzimy też supermarketów. Możemy za to skorzystać między innymi z usług aptek, banków, kwiaciarni, punktów gastronomicznych, salonów piękności czy myjni samochodowych.

Sprawdziliśmy, które z warszawskich galerii są dziś otwarte:

BEMOWO

Galeria Bemowo

Od godziny 10 do 20 otwarte będą kawiarnie i restauracje. Będziemy mogli też skorzystać z usług fryzjera, poczty, myjni samochodowej i wulkanizacji. Działać będą również kino, sala zabaw dla dzieci i tor samochodowy.

BIAŁOŁĘKA

Galeria Północna

Między godziną 10 a 21 otwarte będą restauracje i kawiarnie. Czynne będą też kino, siłownia i sala zabaw dla dzieci.

MOKOTÓW

Galeria Mokotów

Między godziną 10 a 21 otwarte będą restauracje i kawiarnie. Czynne będą też kino, siłownia i sala zabaw dla dzieci.

Plac Unii

Od godziny 10 do 20 czynne będą restauracje.

Sadyba Best Mall

Od godziny 10 do 20 czynne będą kawiarnie, restauracje, apteka, fryzjer, salon stylizacji paznokci, punkt z prasą i kawiarnia.

OCHOTA

Blue City

Między godziną 10 a 20 otwarte będą lokale rozrywkowe, gastronomiczne i niektóre usługi.

Atrium Reduta

Od godziny 10 do 20 otwarte będą apteka, kawiarnie, restauracje i cukiernie. Skorzystać będziemy mogli też z usług fryzjera, manikiurzystki, myjni samochodowej i biura podróży. Czynny będzie również plac zabaw dla dzieci.

PRAGA POŁUDNIE

Atrium Promenada

Między godziną 10 a 20 czynne będą restauracje, kawiarnie i kwiaciarnia. Otwarte będą: kino, sala zabaw dla dzieci i salon pielęgnacji paznokci.

PRAGA PÓŁNOC

Galeria Wileńska

Od godziny 10 do 20 otwarte będą apteka, cukiernia, kawiarnie i restauracje. Dodatkowo czynne będą banki, punkt sprzedaży prasy i biletów, salon fryzjerski i salon depilacji woskiem.

ŚRÓDMIEŚCIE

Arkadia

Między godziną 10 a 21 czynne będą apteka, bank, cukiernie, kawiarnie i restauracje. Dodatkowo odwiedzić będziemy mogli kino, siłownię, salę zabaw dla dzieci i punkt poprawek krawieckich.

Złote Tarasy

Czynne będą kino i wybrane lokale gastronomiczne.

TARGÓWEK

Atrium Targówek

Od godziny 10 do 20 otwarte będą kawiarnie i restauracje. Będziemy mogli też skorzystać z usług banku, apteki, salonów urody, poczty, kwiaciarni i myjni samochodowej.

WOLA

Wola Park

Między godziną 10 a 20 otwarte będą kawiarnie, restauracje i klub fitness. Zgodnie z repertuarem działać będzie kino.

21 handlowych niedziel

W marcu nie zrobimy zakupów również w kolejną niedzielę. Ograniczenie nie będzie za to dotyczyło 25 marca. Zgodnie z nowym prawem, w każdym miesiącu tego roku w dwie niedziele - pierwszą i ostatnią w miesiącu - handel ma być dozwolony. W 2018 roku Polacy będą mogli zrobić zakupy w sumie w 21 niedziel.

W przyszłym roku ograniczenie handlu obejmie więcej niedziel. Od 2019 roku zakupy zrobimy w jedną niedzielę w miesiącu. Od 1 stycznia 2020 roku będzie zaś obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele w roku, z wyjątkiem siedmiu.

Niedziele wolne od handlu w 2018 roku fot. TVN24 BIŚ

kk/gp