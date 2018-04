Informacje

"Pieniądze wpłacone fiskusowi wracają do każdego mieszkańca"

Kolejna edycja

Jak poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej dyrektor Biura Marketingu Robert Zydel, kampania potrwa dwa tygodnie, do końca okresu rozliczeniowego podatków. Będzie można ją zobaczyć między innymi na elektronicznych ekranach w środkach transportu publicznego.- Kampania skierowana jest do tych, którzy przyjechali tu na studia, czy do pracy i postanowili zostać - podkreślił Zydel. Dodał, że chodzi o te osoby, które "jeszcze nie czują się do końca pełnowartościowymi mieszkańcami, nadal mają sentyment do miejscowości, z której pochodzą, ale mieszkają w stolicy i korzystają z jej infrastruktury".Jak mówił Zydel, miasto liczy, że "prosty przekaz, mówiący o tym, co warszawiak ma z tego, że płaci pieniądze właśnie tutaj" zachęci do płacenia podatków w stolicy. Przekonywał, że "pieniądze wpłacone fiskusowi wracają do każdego mieszkańca, bo to za nie samorząd jest w stanie zbudować nowe ścieżki rowerowe, place zabaw, czy też rewitalizować miasto i sprawiać, żeby się w nim dobrze żyło".

To kolejna edycja kampanii zachęcającej mieszkańców, do płacenia podatków w stolicy. Według miasta dzięki takim działaniom władz stolicy w 2015 roku w Warszawie przybyło ponad 21 tysięcy podatników; w 2016 r. ponad 20 tys.; w 2017 r. ponad 25 tys.



Podatek od osób fizycznych (PIT) to podstawowe źródło dochodów stolicy - stanowi blisko 1/3 budżetu miasta - podkreślono w komunikacie prasowym urzędu miasta. Prognozy pokazują, że w 2018 roku z tego tytułu wpłynie do miejskiej kasy prawie 5,5 miliarda złotych.

PAP/ran/pm